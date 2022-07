Il Papa visiterà Matera il 25 settembre

Il giorno dopo un viaggio ad Assisi, Francesco parteciperà alla chiusura del 27° Congresso Eucaristico Nazionale, in programma l’ultima domenica di settembre a Matera, nel sud Italia.

Il 25 settembre il Papa lascerà il Vaticano alle 7:00 in elicottero, e arriverà alle 8:30 a Matera, città della Basilicata che è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019. Sarà accolto da molti politici italiani personalità e vescovi, tra cui il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, e monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera Ersena.

Alle 9 inizierà l’incontro con i profughi in cattedrale, dove parlerà il Santo Padre. Quindi, alle 10:00, celebrerà la messa di chiusura delle 27e Congresso Eucaristico Nazionale, in Piazza Matteoti. Farà un sermone, poi gli angeli pregheranno.

Alle 11:45 il Santo Padre si recherà in macchina Mensa Fratelli Dedicato al sacerdote italiano Don Giovanni Milli. Benedirà e inaugurerà il nuovo tempio.

Alle 12:30 si terrà la cerimonia di congedo, prima della partenza del Papa in elicottero. L’arrivo in Vaticano è previsto per le 14:00.

Il giorno prima il Papa si è recato ad Assisi, nell’ambito dell’evento “Francis Economy”.