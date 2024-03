Il ministro degli Esteri russo afferma che le forze NATO sono già in Ucraina – Xinhua

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (al centro) arriva al Forum diplomatico di Antalya ad Antalya, in Turchia, il 1 marzo 2024. Lavrov ha detto venerdì che il presidente francese non ha commesso un errore nel parlare della possibilità che la NATO invii forze in Ucraina , notando che le forze erano già lì. (Foto di Mustafa Kaya/Xinhua)

Antalya, Turchia, 1 marzo 2020 (Xinhua) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato venerdì che il presidente francese non ha commesso errori nel parlare della possibilità che la NATO invii forze in Ucraina, sottolineando che le forze sono già lì in modo non ufficiale.

“Non credo che abbia parlato male”, ha detto Lavrov al Forum diplomatico di Antalya, in risposta alle controverse dichiarazioni di Emmanuel Macron di lunedì, in cui ha affermato che “tutto il necessario” deve essere fatto per garantire la sconfitta della Russia. Compreso il dispiegamento di forze.

Il ministro degli Esteri russo ha affermato che la Russia ha le prove della presenza delle forze NATO in Ucraina. Ha citato come esempio l'uso da parte dell'Ucraina di armi a lungo raggio, che secondo lui il paese non ha la capacità di utilizzare.

Molti paesi della NATO hanno respinto le dichiarazioni di Macron e hanno affermato di non avere intenzione di inviare truppe in Ucraina per combattere contro la Russia. ■

