Il Jamaica Tourism Board vince il Gold Award di VisitJamaica.com

Il Jamaica Tourism Board ha ricevuto un Gold Award nella categoria General Tourism dei Davie Awards 2023 per il suo sito web, Visita Jamaica.com . Questo è il secondo premio che il sito riceve da quando è stato riprogettato per la prima volta durante l’estate.

Primo sguardo a Jamaica Online

“VisitJamaica.com è il fondamento dei nostri sforzi di marketing digitale, quindi siamo molto lieti di aver ricevuto un altro riconoscimento internazionale quest’anno”, ha affermato Donovan White, Direttore del turismo presso il Jamaica Tourism Board. “Il nostro sito web è spesso la prima risorsa a cui si rivolgono le persone quando pianificano il loro viaggio in Giamaica, quindi è essenziale che coinvolga i visitatori, fornisca le informazioni che stanno cercando in modo semplice e trasmetta l’essenza dell’isola.”

Simpleview ha guidato la riprogettazione del sito web

Il sito web del Jamaica Tourism Board è stato ridisegnato da Simpleview e presenta nuovi marchi e immagini in linea con la sua nuova campagna pubblicitaria, “Get Back in the Rock”. La campagna evidenzia l’isola come destinazione ideale per aiutare le persone a riscoprire il meglio di sé attraverso esperienze romantiche, avventurose, rilassanti e altro ancora. Il sito ha recentemente vinto anche un Platinum Award nella categoria Viaggi dei dotCOMM Awards 2023.

I Davy Awards onorano i migliori della classe