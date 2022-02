Il graduale rilassamento non esclude il dovere dei gesti di barriera

Francia 3

“Un’impressione di luce alla fine di questo lungo tunnel deriva da vari vincoli.”Luc Bazzyn annuncia nel gruppo 13/12. “Da oggi è di nuovo consentito bere il caffè stando in piedi al tavolo, ed è possibile anche mangiare i popcorn al cinema, un panino allo stadio, in treno o anche in aereo. Possiamo anche attendere con impazienza la ripresa dei concerti permanenti”, osserva il giornalista, vive in Francia 3. Questi permessi non esentano dall’obbligo di fare dei gesti alla barriera e di esibire la tessera di vaccinazione.

Anche nel mondo degli affari stanno avvenendo vari cambiamenti, con “Possibilità di organizzare incontri faccia a faccia, anche se il lavoro a distanza rimane consigliato e consentirà nuovamente l’aperitivo tra colleghiE Luc Bazizin aggiunge: “Tutte queste pause sono ovviamente legate al miglioramento della situazione sanitaria. Per quanto riguarda i prossimi passi per revocare le restrizioni”,A scuola, le misure sanitarie saranno gradualmente revocate tra il 21 febbraio e il 7 marzo.e Rapporti giornalistici.