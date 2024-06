Forte terremoto attorno al fiume Gange

Un team di ricercatori ha fatto luce su un evento sismico precedentemente sconosciuto che scosse il paesaggio del subcontinente indiano circa 2.500 anni fa, lasciando segni indelebili anche nel delta del Gange.

Gli indizi sono nascosti nel paesaggio

I ricercatori hanno scoperto le prime prove di questo terremoto mentre studiavano il paesaggio Vicino a Dacca, la capitale del Bangladesh. Utilizzando immagini satellitari, hanno identificato quello che sembra essere un antico canale fluviale parallelo al Gange, situato a circa 100 chilometri a sud di Dhaka.

Questa osservazione è stata seguita da un'esplorazione più dettagliata della zona dove hanno trovato strisce di sabbia che si estendevano verticalmente sul terreno fangoso. Queste formazioni sono chiamate terremoti e sono strati di sabbia che si formano quando i terremoti scuotono il terreno saturo d'acqua. La loro presenza ha poi portato i ricercatori a concludere che si siano formati durante la loro esistenzaUn grande evento sismico.

Anche l'analisi chimica della sabbia e dell'argilla ha rivelato il verificarsi di questo terremoto Quasi 2.500 anni. I ricercatori hanno concluso che la magnitudo di questo terremoto deve essere la stessa Dalle 7,5 alle 8Ciò bastò a provocare un'inversione, cioè un rapido cambiamento del corso del fiume. I terremoti a volte possono causare tali cambiamenti spostando rapidamente grandi quantità di sedimenti, costringendo il fiume a tracciare un nuovo percorso.

I rapidi cambiamenti nei corsi dei fiumi sono stati ben documentati nei delta dei fiumi. Questi cambiamenti sono solitamente causati dal graduale accumulo di sedimenti che alla fine costringe il fiume a straripare e a creare un nuovo corso. Questo processo può richiedere anni o decenni, ma può essere causato da un terremoto Eiaculazione quasi istantanea.

Meccanismi di accadimento dei terremoti

Esistono due meccanismi distinti che possono spiegare l’origine di questo terremoto. Il primo è il territorio Sismicamente attivo Intorno alle montagne della catena montuosa Shillong, nell’India nordorientale, dove le placche tettoniche indiane si scontrano con le placche eurasiatiche. Il secondo meccanismo è Subduzione della crosta oceanica indiana sotto il Bangladesh, il Myanmar e l’India nord-orientale.

Questi due processi tettonici si verificano a più di 180 km da dove sono stati rilevati i terremoti, supportando la necessità di una soglia inferiore compresa tra 7,5 e 8 per spiegare l’entità dei cambiamenti osservati.

Previsioni per il futuro

questa notizia Capire Studiare gli effetti dei terremoti sui corsi d’acqua nella regione del delta è fondamentale, perché ci consente di prevedere meglio i potenziali effetti dei futuri terremoti su queste aree altamente popolate. Il Gange, che corre per circa 2.500 chilometri dall'Himalaya al Golfo del Bengala, è in realtà un fiume Un'arteria vitale per milioni di persone. Qualsiasi cambiamento nel suo percorso potrebbe quindi avere importanti ripercussioni sull’agricoltura, sugli habitat e sulle infrastrutture umane.

UN Stare Studi condotti nel 2016 hanno anche dimostrato che le zone sismicamente attive nel massiccio di Shillong e nella subduzione indo-birmana sono in grado di generare terremoti di magnitudo simile a quelli verificatisi in caso di modificazione del fiume Gange lì 2.500 anni fa. Un simile terremoto oggi potrebbe colpire circa 140 milioni di persone, sottolineando l’importanza della preparazione e della resilienza di fronte ai disastri naturali.