Il desiderio di Goossens che fa impazzire in Italia!

Negli ultimi anni l’Atalanta ha creato un nuovo gruppo di calciatori strepitosi. Giocatori “creati” da Gian Piero Gasperini e ora sembrano pronti ad assumere i colossi del calcio europeo. Robin Goossens è uno dei nomi che hanno fatto un’impressione speciale in Italia negli ultimi due anni grazie a Bergamo.

Il terzino sinistro mancino ha la migliore stagione della sua carriera quest’anno. Solo a livello di campionato italiano, il giocatore tedesco ha segnato dieci gol e otto assist. È uno dei calciatori più influenti del campionato italiano di quest’anno. Resta inteso che i suoi successi non possono passare inosservati alle grandi squadre e soprattutto a coloro che giocano il ruolo del titolo in Italia.

Secondo Gazzetta dello Sport L’Atalanta è nel radar di Juventus e Inter. I due giganti monitorano da vicino i progressi del giocatore e completano il loro rapporto. Nel prossimo futuro i due dovrebbero entrare in un collegamento esplorativo con l’Atalanta per scoprire le loro intenzioni. Bergamo si rende conto che sarà molto difficile mantenere il giocatore in rosa dopo l’estate.

Juventus, Inter e Manchester City vogliono i talentuosi Goosens

Gossens è attualmente valutato a € 40m, una cifra che probabilmente aumenterà dopo aver aderito ai prossimi €. Qualche tempo fa, i media britannici hanno riferito che il Manchester City era stato coinvolto nel caso. Così il calciatore, ideato da Gian Piero Gasperini, si prepara a spiegare le ali al livello successivo. Da trasferire in una squadra che persegue ogni anno titoli ed eccellenza. L’Atalanta è stata il punto di partenza perfetto per questo sviluppo. Ha lavorato, lottato per la sua posizione e oggi è il suo orgoglio. Un calciatore che dovrebbe portare milioni al club italiano.

