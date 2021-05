Remy Kavagna del Giro: “Ho la possibilità di andare a prendere la maglia rosa”.

Appena tornato, se n’è già andato. Remy Cavagna è tornato per soli due giorni nella sua casa di Clermont-Ferrand dopo aver vinto l’ultima tappa del Tour de Romandi domenica.

Il concorrente Deceuninck-Quick-Step Auvergne (25) è già in Italia, questo mercoledì, con l’obiettivo di impostare la rotta per la prima tappa del Giro, che è un’esperienza breve e molto scorrevole come piace a lui. Naturalmente, Claremont TGV vorrebbe commentare la sua comprovata esperienza, che gli avrebbe permesso di indossare la maglia rosa.

Dopo 66 anni dell’ex ciclista più anziano di Clermont Rafael Giumani, tre giorni in rosa al Giro del 1955. Una grande sfida per il suo successore in un record completamente diverso, non in montagna ma nel tempo, un sistema in cui Kavanagh era l’attuale campione della Francia.

Remy, non hai ancora vinto fino a domenica scorsa. Non vedi l’ora di aprire il tuo bancone …

Sì, non vedevo l’ora, soprattutto durante il periodo di prova, perché presto l’ho avuto più di una volta. Sono davvero sollevato di averlo fatto in una bella gara come il Tour de Romandie, dove lo stadio è alto. Questa è la mia prima vittoria in un tour mondiale. È stato un piacere. Inoltre, sta andando molto bene, subito prima del tour in Italia.

“Non mi metto più sotto pressione.”

La gara del Giro inizia sabato a Torino con uno sforzo di 8,6 chilometri, e sarai uno dei più grandi favoriti …

Questo sarà il mio primo obiettivo. Arriverò bene e ne sono sicuro. Voglio beneficiare del mio slancio. Mi sento in ottima forma e sono davvero entusiasta di questo tour in Italia. Ma onestamente, non mi stressare più. Hai fatto davvero dei tour fantastici (un Tour de France, due Vuelta e un Giro, ndr). Sabato vorrei vincere. Sono un candidato, ma non confermo. Farò ciò che amo e farò del mio meglio. Se lavora sodo, molto meglio. Se non ci riesci, peccato, non sarà un dramma. Ci saranno altre fasi, altre volte. READ La Coppa ATP: Zverev e Tsitsipas si aggrappano a Italia e Russia in semifinale

Cosa ne pensate di questa prima tappa torinese?

È un percorso che mi si addice meglio di quello del cronometro della domenica. È appositamente progettato per i professionisti. Un po ‘tecnicamente con alcune curve, ma guideremo su grandi strade. Sono quattro chilometri avanti, senza curve. Va tutto bene per me. Posso far parlare la forza. Questo corso mi ispira e poiché sarò lì un mercoledì potrò conoscerlo molte volte. Lo farò il più possibile per vedere le condizioni della strada.

“Indossare una maglia speciale è eccezionale. Ho la possibilità di coglierla. Metterò al mio fianco ogni occasione per avere questa bellissima maglia rosa”. Remy Kavagna (Campione francese a tempo sperimentale)

Sabato c’è anche la maglia rosa del capo Jiro …

Se vinco, lo ottengo. Ci sto necessariamente pensando. Ovviamente non vincerò un Jiro. Ma indossare una maglietta distintiva è eccezionale. Ho la possibilità di coglierla. E metterò tutte le possibilità dalla mia parte per avere questa bella maglietta rosa. E perché non tenerlo per qualche giorno, sapendo che non ci saranno molte difficoltà nelle prossime due fasi. Non ci siamo ancora arrivati, ma sarà magico.

Tour de Romandie: Rémi Cavagna vince l’ultima cronometro a Friburgo

Domenica scorsa ho dominato nettamente Filippo Jana (Ineos), campione del mondo di test e prima persona a indossare la maglia rosa, lo scorso anno. Ha nascosto il suo gioco? Sarà lui l’uomo ad essere nuovamente sconfitto sabato?

È un grande corridore, ha vinto quasi tutti i tempi dei tornei prima di domenica. Ha lavorato molto con la sua squadra e ha avuto un ruolo più importante come membro della squadra in questa gara. Sono contento di averlo sconfitto, ma in Italia sarà in forma e motivato. Ci saranno molte avversità, una bella lotta. Sarà interessante vedere cosa succede.

“Ci sono grandi cose da fare per me su questo giroscopio”

Se vi mancherete a Torino avrete almeno una seconda possibilità di brillare in questo Giro …

Sì, nella fase finale, arrivare al Milan. È anche un sentiero molto bello, la cui lunghezza è di circa 30 chilometri. Avrò anche tutte le mie possibilità. Ci sono cose davvero interessanti che posso fare in questo tour in Italia. Soprattutto perché nei grandi round finisco più forte di quanto inizi, quindi può essere migliore davanti. Allora perché non vincere una tappa su Internet? Vincere al Giro sarà il mio primo.

Tour della Catalogna: Clermontois Rémi Cavagna è ancora una volta seconda nel WorldTour

“Avrò delle possibilità in determinate fasi (via Internet)”

Infatti, tra i due tempi, avrai 19 giorni di gare. Che ruolo speri di interpretare?

Abbiamo una squadra di alpinisti, tagliata per la valutazione complessiva, No Runner, incentrata su Remco Evenepoel (21), che sta affrontando la competizione. (Dopo un grave infortunio al Giro della Lombardia 2020, ndr) E Joao Almeida, il giovane portoghese (22), che ha indossato la maglia rosa per due settimane lo scorso anno. L’obiettivo sarebbe proteggerli il più possibile, metterli nella migliore posizione possibile per salire … Abbiamo un obiettivo in generale in questo giroscopio, ma avrò anche delle possibilità. Non ho ancora esaminato la pista in dettaglio, ma potrò giocare la mia carta, spuntare alcune fasi. Il Grand Tour sta impiegando troppo tempo …

Intervista di Raphael Rochet