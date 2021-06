Il circolo polare artico ha una temperatura di 48°C in .nh .immagini satellitari

Un’immagine dal satellite Copernicus Sentinel dell’Agenzia spaziale europea mostra temperature superficiali inaspettatamente elevate in almeno una regione della Siberia il 20 giugno.

Una foto scattata il 20 giugno ha rivelato un’ondata di caldo in Siberia (più rosso è il colore, maggiore è la temperatura). immagine: Unione europea.

Mentre molte città della costa occidentale come Phoenix e Salt Lake hanno sperimentato lunghi periodi di caldo nell’ultima settimana, lo stesso è accaduto nel circolo polare artico. Secondo i dati dei due satelliti Copernicus Sentinel-3A e Sentinel-3B, è stata registrata una temperatura di 48 gradi Celsius nella città di Verkhojansk, nella Repubblica siberiana orientale di Yakutia. Altre temperature nella regione includono 43 gradi Celsius a Govorovo e 37 gradi Celsius a Saskila, la più alta dal 1936. Questa è la temperatura del suolo, non la temperatura dell’aria. La temperatura dell’aria a Verkhogansk è di 30 ° C.

Le alte temperature colpiscono lo strato di permafrost, che si è congelato fin dall’antichità e contiene molti gas serra. Quando sciolto, questo strato di terreno rilascia gas metano nell’atmosfera.

Oltre agli effetti negativi di un aumento dei gas serra nell’atmosfera, il disgelo del permafrost destabilizza anche il terreno in Siberia, scuote le fondamenta degli edifici e porta a frane. Questo fenomeno ha anche contribuito alla scoperta di molti corpi congelati di mammiferi dell’era glaciale, costringendo i paleontologi a lavorare rapidamente per studiare le specie che si sono evolute quando il pianeta era più freddo.

Un anno fa, la regione ha assistito a un’ondata di caldo che ha innalzato le temperature a 38 gradi Celsius. L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) monitora l’aumento delle temperature sulla Terra. Secondo l’organizzazione, il cambiamento più drammatico è nell’Artico, dove si sta riscaldando a un ritmo più del doppio della media globale.

un khang (secondo Gizmodo)