Il cinema italiano al centro della pedagogia

Per Emilie Germain, insegnante di italiano, il cinema, soprattutto il cinema italiano, è un ottimo mezzo di apprendimento. “È un ingresso nella cultura e nella lingua che vuole essere autentico e che spesso cattura l’attenzione degli studenti”, spiega l’insegnante. Con i suoi 4thquest’anno, ha studiato “Vietato ai cani e agli italiani”, che ha fatto guadagnare ai suoi studenti una nota del regista Alain Ughetto.

Émilie Germain insegna italiano da 10 anni. ” Insegno da 4 anni presso la scuola alberghiera professionale di Challes les Eaux e dallo stesso inizio dell’anno scolastico svolgo un lavoro aggiuntivo presso il collegio Edmond Rostand a La Ravoire, a pochi chilometri dal mio stabilimento di origine. Quindi ho studenti di 5 annith4th3th2nde professionale, 1tempo terminale professionale e professionale “. Allo stesso tempo, Émilie Germain è co-presidente dell’APIAG – Associazione degli insegnanti italiani dell’Accademia di Grenoble, un’associazione il cui obiettivo è creare legami tra gli insegnanti italiani dell’Accademia e irradiare disciplina.

” Come insegnanti di italiano, siamo abituati a essere inseriti in due o tre istituti perché la nostra disciplina è purtroppo meno insegnata rispetto ad altri LV2/B, anche nell’Accademia di Grenoble dove siamo vicini al confine italiano » ci dice il maestro. “Direi che la difficoltà del nostro lavoro sta nella costante ricerca di influenza. Facciamo risplendere l’italiano nel miglior modo possibile nei nostri stabilimenti per convincere i nostri studenti ad unirsi a noi nella grande avventura dell’apprendimento della lingua e della cultura italiana. Sappiamo che le nostre ore dipendono dal numero di studenti che scelgono di imparare l’italiano “.

Émilie Germain si è formata per due anni in scienze cognitive al servizio dell’apprendimento. ” Cerco di applicare ciò che apprendo nella mia pedagogia “. E per l’insegnante, gli effetti sono visibili. ” Posso vedere chiaramente che il coinvolgimento degli studenti ha un impatto reale sul loro modo di lavorare. Motivare uno studente attraverso la pedagogia del progetto significa renderlo attore del suo apprendimento e spingerlo oltre nell’acquisizione di competenze accademiche o civiche “.

Il cinema è al centro di molti dei tuoi progetti. Per quello ?

Ogni anno, la quindicina del cinema italiano di Chambéry propone alle scolaresche e al grande pubblico una selezione molto raffinata di film italiani con sottotitoli in francese. Solitamente ci porto ogni anno i miei studenti delle scuole medie e superiori e propongo un film diverso per livello e lavoro sul tema, sulle tecniche e sui generi cinematografici con sempre un obiettivo alla fine dello studio del film: realizzare un video per presentare il film, fare una recensione del film, fare un’intervista sul film, fare un poster per incoraggiare il grande pubblico a scoprire il film.

E il cinema italiano in particolare?

Direi che mi riferisco spesso al cinema italiano perché ha una ricchezza di cui un insegnante di italiano non può fare a meno. Ogni anno lavoriamo su almeno un film per livello perché è un ingresso nella cultura e nella lingua che vuole essere autentico e che spesso cattura l’attenzione degli alunni. Condivido spesso le mie opinioni sugli ultimi film italiani visti sulle piattaforme di streaming per incoraggiarli a guardare film e serie in VOSTFR per esporli il più possibile alla lingua di destinazione. Sul blog del college, cerco di condividere quante più informazioni possibili relative alla cultura italiana: programmi ARTE relativi all’Italia dove gli studenti possono trovare documentari, film italiani. Condivido anche informazioni sui film che vengono proiettati nei cinema circostanti, su mostre, incontri con gli autori. Di tanto in tanto invio informazioni culturali via e-mail alle famiglie dei miei studenti per incoraggiarli ad andare con le loro famiglie a vedere i film italiani che vengono proiettati nelle sale vicino casa, ad andare a vedere il Carnevale veneziano ad Annecy, per andare al festival del cinema italiano a Voiron o anche per incoraggiarli a cucinare un piatto italiano in famiglia con una ricetta italiana semplificata che fornisco loro.

Perché hai studiato Vietato ai cani e agli italiani »?

Quest’anno, la mia scelta per il 4th incentrato sul film ” Vietato ai cani e agli italiani perché molti dei miei studenti hanno origini simili – 3 dei miei 31 studenti su 4th avere la nazionalità italiana – o lontana – a volte molto lontana! – con l’Italia e scoprire questo film, è stata per noi l’occasione per scoprire la storia del loro passato, è stato scoprire il viaggio fisico e spirituale di una famiglia italiana, è stato capire come rendere più facile l’accoglienza dei migranti – noi accogliere tanti migranti nel nostro stabilimento perché abbiamo una sezione ENAF, è stato per mettersi nei panni del migrante che un giorno potranno essere se decideranno di vivere all’estero. La sfida è stata ardua perché ho avuto difficoltà ad affrontare il tema dell’emigrazione in lingua straniera con studenti che praticano l’italiano solo da un anno e pochi mesi, ma alla fine sono riuscito a trovare una via d’accesso. semplice e giocoso: un kahoot su Emigrazione italiana.

Puoi dirci di più?

Abbiamo iniziato lavorando sui generi cinematografici, associando la locandina di un film al suo genere e poi associando la definizione del genere al nome corretto. Poi abbiamo lavorato alla descrizione della locandina del film. Abbiamo guardato il trailer e speculato sulla storia del film. Successivamente, abbiamo visto il film al cinema, siamo andati al cinema per discutere i diversi temi presenti nel film. Quando siamo tornati in classe, abbiamo fatto una mappa mentale con i diversi temi, poi abbiamo parlato dei personaggi, del loro ruolo, dei percorsi percorsi dai personaggi, abbiamo prodotto collettivamente un riassunto. Infine, per introdurli alla storia dell’emigrazione italiana, ho creato un Kahoot – quiz interattivo – in italiano. Potevano così avere alcune nozioni sull’emigrazione. Abbiamo inserito nel quaderno le parole chiave sul tema dell’emigrazione, quelle che sembravano loro indispensabili per parlare di questo tema. Infine, hanno prodotto poster che avevano lo scopo di incoraggiare il grande pubblico a scoprire il film. Hanno dovuto inventare uno slogan riutilizzando l’imperativo che era un prerequisito.

Tutto questo lavoro ovviamente ha avuto il suo posto nel mio programma di insegnamento poiché saper presentare un film, raccontare un evento, esprimere la propria opinione su un film sono doti essenziali per portare i miei studenti al livello A2. L’idea era anche quella di formare i cittadini, il tema dell’emigrazione a mio avviso si prestava perfettamente a questo.

Alain Ughetto, il direttore, ha inviato un messaggio a voi studenti. Dicci !

Alla fine della sequenza, tutti gli studenti hanno realizzato dei poster sul film. Mi è venuta l’idea di inviarli al regista, Alain Ughetto, perché pochi giorni prima di venire al cinema Astrée di Chambéry, era venuto a parlare al pubblico e si è detto commosso che gli insegnanti volessero presentare il suo film a studenti universitari e delle scuole superiori. Allora mi sono detto che anche Alain Ughetto si sarebbe commosso nel vedere che gli studenti del 4th voluto rendere omaggio al suo lavoro. Abbiamo quindi realizzato una mostra nella nostra classe con il lavoro di tutti gli studenti, inviato questi poster ad Alain Ughetto e premiato i 3 poster più convincenti. Alain Ughetto ci ha ringraziato per il lavoro “fresco” che ha reso omaggio al suo film e gli studenti sono stati onorati di aver avuto una risposta dal regista. Questo ha permesso anche di rendere autentico il lavoro dei miei studenti oltre a dargli un senso.

Intervista di Lilia Ben Hamouda