‘Il campionato francese è cambiato da quando era giocatore’: perché Fabio Grosso non può farcela al Lione

Tre sconfitte e un pareggio. Il famoso shock psicologico legato al cambio di allenatore non è avvenuto al Lione. Il record di Fabio Grosso è esattamente lo stesso di Laurent Blanc nelle prime quattro giornate (Jean-François Folies ha guidato l’OL nello 0-0 contro il Le Havre all’ottava giornata) e il cielo è il limite.

Ma il 33esimo allenatore della storia del club ha cambiato molte cose dal suo arrivo. “Non mi piace molto la comodità”, ha dichiarato quando lo ha reso ufficiale. Il minimo che possiamo dire è che ha mantenuto la promessa. Nelle prime settimane organizzava a volte due allenamenti al giorno e riduceva al minimo i giorni di ferie. “È anche un bene per i giocatori ricaricare le batterie come famiglia”, si è lamentato qualcuno vicino al gruppo. » Soprattutto, il tecnico ha alzato così tanto il livello di intensità, che alcune persone vomitano dopo l’allenamento.

Tuttavia, l’indice è stato rivisto al ribasso nelle ultime due settimane poiché nessuna sessione è raddoppiata. “Per quanto riguarda la mentalità, ho la sensazione che non sia in grado di realizzare ciò che vuole e Peter Bosz ha avuto le stesse difficoltà”, afferma Fabian Bogo, allenatore dell’area GOAL FC. Inoltre sentiamo spesso dire che, come l’olandese e Laurent Blanc, Grosso non si aspettava di affrontare così tante difficoltà: “C’è un divario tra quello che vuole mettere e quello che i giocatori sono in grado di fare”, stima un tecnico. Chi conosce bene la forza lavoro.

20 giocatori diversi in quattro partite

Dopo Laurent Blanc, che ha preferito la carota al bastone e che non ha mai perso uno spogliatoio, il cambio di tono non è avvenuto senza increspature. La puntata di martedì pomeriggio con la famosa caccia alla talpa ha lasciato il segno. L’italiano in realtà è stato descritto come paranoico e, secondo gli specialisti, aveva commesso un errore con il suo gruppo in termini di gestione. “Avrebbe dovuto andare oltre”, ammette un dipendente del club. Ma per lui ci sono anche molti problemi personali. » READ A poco a poco, l'immagine della fase finale sta prendendo forma

Fabio Grosso ha difficoltà tatticamente da quando è arrivato all’OL. Icona dello sport

Tuttavia, volendo creare uno spirito collettivo, Fabio Grosso non ha organizzato sessioni di formazione o attività di coesione. Sono stati i due leader, Lacazette e Tolisso, a organizzare a turno i pasti affinché gli uomini potessero conoscersi meglio. “Alcuni non sapevano, ad esempio, che il padre è il tal dei tali”, rivela un parente.

L’aumento del carico di lavoro non si è tradotto positivamente in termini di risultati. Le statistiche atletiche nell’ultima partita contro il Clermont mostrano ancora un miglioramento. Ma l’allenatore brancola tatticamente.

Le sue quattro formazioni distinte sono interessanti ma nulla in confronto all’incredibile numero di giocatori diversi (20 su un pool di 22 giocatori in totale). “Anche per un allenatore appena arrivato è troppo”, ha detto un altro allenatore professionista della zona. Al contrario bisogna stringere velocemente il gruppo. » Questo è ciò che gli italiani si preparano a fare, secondo alcuni rapporti.

“Il primo buon risultato cambierà le cose nella giusta direzione”.

Per fare ciò, è comunque necessaria una buona visione complessiva della forza lavoro. Fabio Grosso chiaramente non ce l’aveva quando è arrivato, il che non sorprende visti gli scarsi pedigree di molti giocatori dell’OL, soprattutto quelli più nuovi. “Ma avrebbe potuto sopperire a questa carenza affidandosi a chi c’era prima nel club”, si rammarica una persona vicina al club.

L’italiano non ha fatto questo e interagisce quotidianamente a livello di staff solo con i suoi soli o quasi soli assistenti italiani. “Il campionato francese è cambiato radicalmente da quando era giocatore, e ancora di più”, spiega il nostro esperto. Quest’ultimo aggiunge: “Nel lavoro di squadra serve un mediatore con i giocatori, una sorta di fratello maggiore”. READ Pallavolo: gli anziani perdono contro l'Olympique Italia

Molto coinvolto e loquace in allenamento, l’allenatore, appassionato del suo lavoro, si dimostra entusiasta anche nello spogliatoio. Il brasiliano Henrique dice: “Parla a tutti i giocatori, vecchi e giovani”. Si prende il tempo per spiegare cosa vuole. Questo è positivo per i giocatori. » Sarebbe particolarmente positivo per loro ottenere la prima vittoria della stagione a Marsiglia. Fabio Grosso ci vuole credere: “Il primo buon risultato farà girare le cose nella giusta direzione”.