Brett Gibson dei Queen guida lo staff tecnico per la U SPORTS Hockey All-Star Series 2023 — Hockey maschile — U SPORTS

TORONTO – Brett Gibson dei Queen’s Gaels è stato nominato capo allenatore degli U SPORTS Men’s Hockey All-Stars che parteciperanno alla serie annuale di partite al campo di selezione della squadra nazionale junior canadese dal 12 al 13 dicembre.

Oltre a Gibson, Mark Howell dell’Università di Calgary (assistente allenatore), David Urquhart della McGill University (assistente allenatore) e Richard Lim del Royal Military College (assistente allenatore) si troveranno dietro la panchina dell’U SPORTS. . Altri membri dello staff sono Alexander Goza di Calgary (coordinatore video), Jamie Nicole Carney del Queens (responsabile dell’attrezzatura) e Adam Elwood dell’Università di Windsor (terapista atletico).

Questo sarà l’ottavo anno in cui gli U SPORTS All-Stars affronteranno la squadra nazionale junior canadese, che è in lizza per un posto nel roster del Campionato mondiale junior di hockey IIHF 2024. Verranno presentati dal 26 dicembre 2023 al 5 gennaio. 2024 a Göteborg, Svezia.

Capo allenatore: Brett Gibson, Queen’s University

Gibson, l’allenatore della squadra di hockey maschile della Queen’s University, ha allenato la sua 400esima partita alla guida del programma la scorsa stagione. La sua permanenza con i Gaels è iniziata nel 2006, dove ha ottenuto oltre 200 vittorie nella stagione regolare, essendo stato nominato allenatore dell’anno CIS (ora U SPORTS) nel 2013-14 e vincendo la Queen’s Cup alla fine della stagione 2018-19. stagione.

Figlio pendente dei Queen, Gibson è membro dello staff Imprenditori della Coppa del Mondo FISU 2021 ed è Imprenditore canadese per l’edizione 2017 di questi Jeux, come compagno di questo Paese.Medaglia di bronzo. Ricorda, i Giochi del 2021 sono stati annullati a causa delle misure imposte nell’ambito della pandemia COVID-19. Nella primavera del 2019, Gibson è stato nominato capo allenatore della squadra nazionale maschile U18 che si è classificata quarta al Campionato mondiale U18 IIHF 2019 in Svezia.

Allenatore associato – Mark Howell, Università di Calgary

Howell è alla sua quindicesima stagione come capo allenatore dei Dinos dell’Università di Calgary, dopo aver avuto la sua migliore stagione fino ad oggi l’anno scorso. Howell ha poi portato i Dinos a un record di 23-5 nella stagione regolare, un record scolastico, prima di vincere il titolo della Western Canada League. Per i suoi successi, è stato nominato Allenatore dell’anno U SPORTS per la seconda volta nella sua carriera e Allenatore dell’anno per il Canada occidentale per la terza volta.

Howell ha guidato i Dinos al campionato playoff della Conference in ciascuna delle sue stagioni dietro la panchina della squadra. Ha anche guidato la sua squadra al campionato University Cup per tre volte e recentemente ha firmato la sua 300esima vittoria negli U SPORTS come capo allenatore del Calgary.

Originario di Red Deer, Alberta, ha anche una vasta esperienza di allenatore sia a livello provinciale che nazionale. Lo scorso gennaio, ha fatto parte del gruppo di allenatori che ha portato il Team Canada a vincere una medaglia d’oro ai Giochi invernali universitari mondiali FISU di Lake Placid.

Assistente allenatore: David Urquhart, McGill University

Urquhart è stato nominato capo allenatore a tempo pieno della squadra di hockey maschile della McGill University nel maggio 2021. Urquhart è stato inserito nella McGill Sports Hall of Fame nel 2018 e ha trascorso le tre stagioni precedenti come assistente allenatore per i San Diego Gulls della Lega americana di hockey.

Il 38enne di Thorold, Ontario, è il 13esimo ex giocatore della McGill a diventare l’allenatore della squadra. Urquhart ha giocato per McGill ed è stato assistente allenatore a tempo pieno della squadra dal 2014 al 2018 sotto Kelly Nobbs. Ha anche servito come capo allenatore della squadra nazionale serba al campionato mondiale di hockey IIHF D2 2018.

Urquhart ha goduto di un’impressionante carriera da giocatore tra i professionisti, con periodi con Hartford e Hamilton nella MLS, così come con Charlotte e Wheeling nella UEFA Champions League. Ha giocato anche per tre anni in Italia con Valbellice, Pontebba e Retinone.

Assistente allenatore: Richard Lim, Royal Military College of Canada

Lim è un ex giocatore dei Paladins e laureato in RMC, ha conseguito una laurea in ingegneria civile e un master in ingegneria strutturale. Durante le sue cinque stagioni da studente all’RMC, Lim ha giocato il terzo maggior numero di partite nella storia del programma e si è classificato al quinto posto di tutti i tempi in termini di punti. È stato capitano alternativo per due stagioni prima di indossare una C sul davanti della maglia nella sua prima stagione.

In possesso di una certificazione nazionale HP1, Lim ha allenato il programma ad alte prestazioni dell’Hockey Alberta, oltre a trascorrere tre stagioni come assistente allenatore con i Paladins prima di essere promosso a capo allenatore dell’RMC nel 2015. Durante il suo mandato, ha trasformato un programma che poteva non competere con altre squadre OUA in un contendente competitivo per il campionato playoff alla fine della stagione.

Nel 2019, Lim è stato nominato membro dello staff tecnico della squadra vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi universitari mondiali FISU a Krasnoyarsk, in Russia. Durante la stagione 2019-2020, Lim ha aiutato i Paladins a raggiungere due risultati significativi, battendo una squadra dell’Accademia militare statunitense a West Point per la prima volta dal 2002 come parte del loro incontro annuale e partecipando ai playoff del campionato OUA per la prima volta dal 2006.