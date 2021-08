I veicoli per le emergenze antincendio sono stati forniti da Sarakaki Business Group

Dal primo momento in cui sono scoppiati gli incendi dentro e fuori l’Attica, è stato Gruppo d’affari Sarakaki, In costante contatto con Segreteria Generale della Protezione Civile L’Ufficio del Sottosegretario alla Protezione Civile e alla Gestione delle Crisi,Nikos Hardalia Per aiutare nel difficile compito di spegnere gli incendi.

Per rafforzare e facilitare il lavoro delle autorità, per soddisfare le loro esigenze, per trattamento o trattamento Dalle circostanze che sono sorte, e Cronaca e monitoraggio degli effetti del fuoco, Sarakakis Business Group Ovviamente sempre necessario,vagoni passeggeri, Per le urgenti necessità della Segreteria Generale della Protezione Civile.

Sarakakis Business Group si impegna a servire la comunità più ampia adottando pratiche di governo societario appropriate per entrambi migliorare la vita persone e proteggere l’ambiente garantendo un futuro sostenibile.