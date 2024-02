I test e lo sviluppo di Google SGE sono continui e in crescita

Sta diventando sempre più difficile trovare risultati di ricerca di Google che non includano risultati SGE. In tre settori (istruzione, tecnologia B2B ed e-commerce), SGE è apparso nel 98% delle query negli ultimi 30 giorni.

Sembra che SGE sia diventata attiva anche in tre nuovi paesi: Romania, Polonia e Turchia, anche se Google deve ancora annunciare questa espansione.

Questi risultati (e altri riportati di seguito) provengono dalla piattaforma SEO aziendale BrightEdge e dal suo analista generativo, che ha monitorato il comportamento di Google SGE su 1 miliardo di query in nove settori.

Perché ci interessa? Molti SEO recentemente sperano che Google SGE non si realizzi. Tuttavia, Google sta ancora investendo molto in ricerca e sviluppo per SGE, i test sono in corso e l'impronta di SGE sta crescendo, non diminuendo. La grande domanda rimane: quando verrà lanciato SGE e quale impatto avrà, settore per settore.

Sono stati trovati meno casi di SGE “nessuno”. Quando una query non attiva SGE, viene considerata una condizione “Nessuno”. Sembra che siamo sempre più vicini a non avere nulla di tutto questo “niente”.

Lo spostamento nei casi “Nessuno” è particolarmente “drammatico” in tre settori, dove meno del 2% delle query genera un risultato SGE:

formazione scolastica.

Commercio elettronico.

Tecnologia B2B.

Ciò probabilmente significa che Google è convinto che SGE stia fornendo valore agli utenti in queste query, secondo BrightEdge.

Altre scoperte SGE. Una nuova versione della lista non ordinata “rivoluzionaria” è ora disponibile su SGE. La formattazione include immagini, descrizioni e fonti citate.

Altri avvisi YMYL su SGE. Da gennaio, Google ha intensificato gli avvisi SGE per argomenti sensibili, come le domande mediche. Ad esempio, [broken foot x-ray] L'avviso contiene “Questo è solo a scopo informativo. Queste informazioni non costituiscono consulenza medica o diagnosi.“:

Più posti alla SGE. Luoghi, uno dei moduli più popolari di SGE, appare ora per il 45% delle query di localizzazione, rispetto al 30% di gennaio. Sono incluse le ricerche relative a ristoranti e viaggi.

Spettatori dei prodotti SGE. Google ha sperimentato molti formati e sembra aver optato per una combinazione di contenuti visivi e informativi quando lo esegue in SGE.

La tipologia di esposizione dell'abbigliamento è la più comune, include recensioni, prezzi, foto e il commerciante in ogni scatola.

SGE presenta meno inconvenienti. Google ha anche testato la rimozione dei negativi dalle caselle Pro e Contro di SGE. Ciò significa che solo i professionisti vedranno i ricercatori e questi test sembrano svolgersi per una settimana alla volta, ha affermato BrightEdge.

Altre esperienze. Google ha anche testato:

Modulo di revisione SGE, proveniente dai profili aziendali di Google. Questo modulo è apparso principalmente per parole chiave di viaggio e destinazione, su meno dell'1% delle parole chiave.

Pulsante Ascolta. Quindi gli utenti possono ascoltare le risposte, che fa parte dell'impegno di Google a fornire ricerche e risultati multimediali (testo e immagini).

Espandi SGE a più paesi. Gli utenti hanno iniziato ad abilitare SGE nei laboratori di ricerca in Romania, Polonia e Turchia. Questi tre paesi non sono inclusi nell'elenco di Google Dove sono disponibili laboratori di ricerca e sperimentazione pagina. Sebbene l'icona del laboratorio non venga visualizzata nella home page di Google, alcuni utenti l'hanno abilitata accedendo a labs.google.com.

il rapporto. BrightEdge ora monitora gli aggiornamenti in tempo reale di SGE come parte delle sue risorse, La guida definitiva a Google SGE.