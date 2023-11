I ricavi di Nintendo aumentano grazie alle vendite di Mario e Zelda

Nintendo ha registrato un utile netto di 94,5 miliardi di yen su un fatturato di 334,9 miliardi di yen per il trimestre terminato il 30 settembre (rispettivamente circa 630 milioni di dollari e 2,2 miliardi di dollari).

I risultati sono stati migliori del previsto, poiché l’azienda gli ha attribuito gli ultimi giochi Mario E Zelda Privilegi. Nintendo ha alzato le previsioni finanziarie per l’intero anno, anche se le previsioni per le vendite di hardware Switch nel trimestre in corso sono rimaste invariate.

“Le vendite nella prima metà dell’anno fiscale sono state le maggiori dal lancio di Nintendo Switch”, ha affermato Nintendo in un comunicato, riferendosi ai sei mesi precedenti (due trimestri). “Switch è diverso dalle console precedenti”, ha aggiunto il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa in una teleconferenza post-utili. “Ha il potenziale per stimolare diversi tipi di nuova domanda”.

Nintendo ha venduto 2,93 milioni di console Switch nel trimestre, portando le vendite totali di Switch a 132,46 milioni di unità. Di queste, 1,86 milioni sono unità OLED, rispetto alle 610.000 dello Switch standard e alle 460.000 dello Switch Lite.

Inoltre, il software Switch ha venduto complessivamente 1,13 miliardi di unità. I giochi più venduti complessivamente per console sono Mario Kart 8 Deluxe (57 milioni di unità), Animal Crossing: New Horizons (43,38 milioni) e Super Smash Bros. Ultimate (32,44 milioni) e The Legend of Zelda: Breath of the Wild (31,14 milioni). milioni) e Super Mario Odyssey (26,95 milioni)

Nintendo continua a beneficiare dell’effetto alone di generi insolitamente popolari Super Mario Bros. Il film è uscito la primavera scorsa. Mentre i suoi ricavi “normali” e digitali sono diminuiti anno su anno (YOY), rispettivamente del 19% e dell’1,9%, i suoi ricavi mobile/IP (film) sono aumentati del 184% anno su anno a 154 milioni di dollari.