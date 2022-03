I nuovi casi di Covid in Corea del Sud sotto i 400.000 per il terzo giorno tra l’ondata di Omicron موجة

Gli operatori sanitari trasportano un paziente Covid-19 da un’ambulanza presso il Seoul Medical Center di Seoul il 25 marzo 2022. (Yonhap)

alluvione— I nuovi casi giornalieri di Covid-19 in Corea del Sud sono rimasti al di sotto di 400.000 per il terzo giorno consecutivo sabato, poiché la diffusione della variante altamente trasmissibile dell’Omicron continua tra le restrizioni sui virus allentate.

La Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), ha affermato che il Paese ha aggiunto 335.580 nuove infezioni da Covid-19, inclusi 49 casi dall’estero, portando il numero totale di casi a 11.497.711.

Il conteggio di sabato è sceso da 339.514 del giorno prima.

La Corea del Sud ha visto una tendenza media del conto alla rovescia nell’ultima settimana, con numeri che si attestano a circa 357.000 rispetto ai circa 405.000 contati la settimana precedente.

Il bilancio delle vittime di Covid-19 è stato di 323, in calo di 70 rispetto a venerdì. Il tasso di mortalità era dello 0,13 per cento.

Il numero dei malati gravi ha raggiunto quota 1.164, con un aumento di 79 rispetto al giorno precedente.

La Corea del Sud sta vivendo la peggiore ondata di questa epidemia, dopo la triste fase di 10 milioni di infezioni all’inizio di questa settimana.

Dall’inizio di febbraio sono stati segnalati quasi nove milioni di casi. Il numero di casi giornalieri è salito a un massimo storico di 621.205 il 17 marzo.

Il governo si è allontanato dal rigoroso tracciamento dei contatti e ha allentato alcune restrizioni sui virus su incontri privati ​​e scuole nel tentativo di ripristinare la normalità e sostenere le piccole imprese e i lavoratori autonomi che sono stati duramente colpiti dalla pandemia.

A partire da sabato, le autorità sanitarie somministreranno la pillola orale di MSD, Lagevrio, a pazienti che hanno malattie o sintomi di base che impediscono loro di assumere Paxlovid o altre pillole terapeutiche.

Il primo lotto di Lagevrio, sufficiente per 20.000 pazienti, è arrivato giovedì, con un lotto aggiuntivo per 80.000 pazienti in arrivo entro la fine di questo mese.

Tra i casi locali, Seoul ha riportato 64.025 nuove infezioni, con la circostante provincia di Gyeonggi che ha registrato 90.775 casi. La città portuale occidentale di Incheon ha registrato 16.785 casi.

All’inizio di sabato, 32,59 milioni di persone della popolazione totale, ovvero il 63,5 percento, avevano ricevuto colpi di richiamo. Il numero di persone completamente vaccinate ha raggiunto 44,47 milioni, o l’86,7 percento, ha affermato l’agenzia. (Yonhap)