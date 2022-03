L’acquirente trova più economico ordinare generi alimentari dall’Australia rispetto a un supermercato neozelandese

Un droghiere di Otago ha scoperto che era del 35% più economico acquistare articoli in Australia e spedirli in Nuova Zelanda, piuttosto che acquistarli al supermercato locale.

Generi alimentari necessari dall’Australia. (Fonte: 1Notizie)

Dopo aver visto il suo palloncino della spesa negli ultimi mesi, la shopper (che non vuole essere identificata) ha deciso di provare a ordinare online dall’Australia.

I 13 articoli includevano fiocchi d’avena, pasta, noci e frutta secca, oltre a shampoo, spazzolino da denti e tinture per capelli.

“Il miglior affare era il dentifricio a $ 2,50.”

Il costo totale, tasse incluse, era di A $ 93,30 (NZ $ 99,47). “Ho acquistato solo articoli inclusi in una promozione di spedizione gratuita, quindi non mi è stata addebitata la spedizione. Secondo la ricevuta, la spedizione avrebbe aggiunto $ 15. “

Poi ha comprato gli stessi articoli dal supermercato locale. Il costo era di $ 40 in più a $ 139,96.

“Lo ammetto, non è un esperimento molto scientifico, ma è stato comunque fantastico!” Lei disse. “Il trentacinque percento del mio conto della spesa è una fetta enorme”.

Supermercati in Nuova Zelanda recentemente dalla Trade Commission.

Ha raccomandato un codice di condotta obbligatorio che aiuterebbe a bilanciare grandi catene elettriche e fornitori.

Ma questo acquirente non continuerà a ordinare dall’Australia.

“Non consiglierei ad altri di farlo perché la domanda sta cambiando, quindi non è un bene per la tua impronta di carbonio. Fare shopping in zona è sempre meglio per l’ambiente”.

“Anche ora ho 10 spazzolini da denti e mandorle, sufficienti per un anno”.