I molteplici vantaggi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici

C’è una crescente necessità di apparecchiature che facilitino una ricarica più rapida in una tensione più elevata e correnti rispetto a quelle attualmente fornite dalle stazioni elettriche residenziali, poiché aumenta la necessità di stazioni di ricarica per auto elettriche più facilmente disponibili.

In tutto il mondo, ci sono sempre più reti di veicoli elettrici che offrono stazioni di ricarica accessibili al pubblico per la ricarica delle automobili. Per costruire queste reti, i governi, i produttori e i fornitori di infrastrutture di ricarica hanno raggiunto accordi.

Attualmente, la maggior parte delle infrastrutture si trova in aree pubbliche, aziende e case unifamiliari. Essere un early adopter può avere dei vantaggi, quindi i proprietari di edifici, così come i gestori, potrebbero voler iniziare a prendere in considerazione l’installazione di sistemi di batterie nei loro edifici per la ricarica di veicoli elettrici.

Comprendere le basi delle stazioni di ricarica per auto elettriche

In tutto il mondo, i veicoli elettrici stanno aumentando di popolarità. Per soddisfare le preoccupazioni dei potenziali acquirenti sull’autonomia prima che vi sia un passaggio di massa ai veicoli elettrici, dovrebbe essere istituita un’adeguata rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Il consumatore comune può essere scoraggiato dal pensiero di stazioni di ricarica per auto elettriche non perché perda il desiderio, ma piuttosto perché non c’è chiarezza su come alimentarne una. Tutti devono essere consapevoli di come funziona una stazione di ricarica per auto elettriche (EV) per questo motivo.

Un pezzo di tecnologia che fornisce elettricità ai veicoli elettrici è noto come caricabatterie EV. La sua funzione primaria è quella di mantenere la mobilità di un veicolo ricaricando la cella di un veicolo elettrico (EV).

Alcune auto elettriche (EV) includono un caricabatterie in grado di convertire l’energia in corrente alternata (CA) in corrente continua (CC) e quindi trasferire tale potenza alla porta di ricarica del veicolo, sebbene le batterie della maggior parte dei veicoli eclettici possano essere ricaricate solo con la potenza in corrente continua.

Tipi di stazioni elettriche per auto elettriche

Alcune persone potrebbero sentirsi confusi perché ci sono così tanti diversi tipi di stazioni di ricarica per auto elettriche disponibili. Ecco un elenco di stazioni di ricarica per auto elettriche per aiutare i clienti a prendere la decisione migliore.

La ricarica senza stazione o Trickle: Scegli la ricarica trickle quando il veicolo elettrico ha bisogno di un po di energia extra per completare la giornata. Questa impostazione fornisce una carica più delicata. Dato che include una tipica connessione a tre poli da 220 V per la ricarica del veicolo, è ideale per alimentare tipi di veicoli più piccoli.

Ricarica DC : La corrente continua, che viaggia direttamente dall'origine all'auto, viene utilizzata dai caricabatterie veloci. I caricabatterie rapidi saltano il convertitore, consentendo alle celle di caricarsi più rapidamente. Ricarica AC: Grazie alla sua semplicità, è il modo più popolare per caricare i veicoli elettrici. Il punto di ricarica è collegato direttamente alla rete domestica e quindi si collega all'automobile tramite un cavo per fornire elettricità alla batteria del veicolo.

: La corrente continua, che viaggia direttamente dall’origine all’auto, viene utilizzata dai caricabatterie veloci. I caricabatterie rapidi saltano il convertitore, consentendo alle celle di caricarsi più rapidamente. Ricarica AC: Grazie alla sua semplicità, è il modo più popolare per caricare i veicoli elettrici. Il punto di ricarica è collegato direttamente alla rete domestica e quindi si collega all’automobile tramite un cavo per fornire elettricità alla batteria del veicolo.

Pianifica la considerazione delle stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici

Quando si iniziano a vedere le stazioni di ricarica pubbliche per le auto elettriche, un individuo inizia a pianificare la propria giornata intorno a loro. Ad esempio, le persone potrebbero programmare per ultima una commissione in modo da poter utilizzare i punti vendita nella loro area di parcheggio.

Le imprese commerciali dovrebbero considerare come incorporare l’azienda nei piani quotidiani degli altri: se un’azienda fornisce una stazione di ricarica pubblica per veicoli elettrici, gli acquirenti o i clienti sono più inclini a frequentare uno stabilimento?

Se i clienti fossero consapevoli del fatto che ogni momento in più che trascorrono nel loro istituto comporti una commissione, rimarrebbero più a lungo?

Se i tuoi clienti sanno che offri stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici, la tua azienda potrebbe diventare il loro luogo preferito per svolgere commissioni?

Utilizzo della stazione di ricarica per un futuro sostenibile

L’umanità ha accelerato alcuni processi naturali dall’inizio dell’era industriale, cambiando l’equilibrio del nostro mondo. Se questa velocità di progresso non verrà rallentata, il nostro mondo avrà difficoltà a mitigare gli effetti sulle generazioni future. Il futuro deve essere alimentato da energia verde e pulita. Con i centri di ricarica alimentati elettricamente si avrà un impatto positivo sul nostro ambiente. Per ulteriore assistenza e orientamento, è possibile contattare liberamente gli esperti per un’assistenza professionale.

