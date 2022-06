Una selezione esclusiva di campi da golf

Tra questi 175 campi da golf in Europa, Golfy ha selezionato i suoi 33 campi da golf esclusivi tra Francia, Belgio, Spagna e Italia.

Spirito pionieristico del golf da oltre 30 anni, Golfista invita i golfisti a conquistare più di 175 campi da golf in Europa. L’azienda ha sviluppato una gamma esclusiva con 33 campi da golf in Francia, Belgio, Spagna e Italia, campi essenziali della Rete, per un’esperienza golfistica intensa.

Selezionato con cura da Golfista per le loro qualità progettuali, manutentive e ambientali, i 33 Collezione di golf permettono di aggiungere al piacere del gioco il piacere di un paesaggio eccezionale. Dall’Atlantico all’Adriatico, dalle vette alpine alle calette della Costa Brava, dalla campagna normanna ai vigneti della Borgogna, una moltitudine di possibilità sono offerte ai golfisti appassionati ed esigenti.

Oltre all’eccellenza dei percorsi, sono previste uscite nei vicini Hotel Partner, per arricchire i vostri soggiorni golfistici con deviazioni gastronomiche, eno-turistiche, sportive o culturali.

Collezioni di golf

In Francia :

Campo da golf Albi-Lasbordes (81)

Golf di Besançon (25)

Golf della Bresse (01)

Avoise Castle Golf (71)

Golf di Giez (74)

Granville Golf (50)

Golf di Guerande (44)

Campo da golf Haute Auvergne (15)

La Largue Golf (68)

Golf di Massane Montpellier (34)

Golf di Moliets (40)

Mormal Golf (59)

Golf PGA Francia Le Vaudreuil (27)

Golf di La Prée-La Rochelle (17)

Rebetz Golf (60)

Golf di Reims (51)

Golf di Royan (17)

Golf di Saint-Cast (22)

Golf di Saint-Jean-de-Monts (85)

Golf di Saumane (84)

Campo da golf La Valdaine (26)

In Belgio :

Royal Golf Club des Fagnes

In Spagna :

Golf Costa Brava

Golf Club Barcellona

Real Club de Golf El Prat

Golf Llavaneras

Golf Bonmont Terres Noves

Infinito

Golf Montana

Golf Vallromanes

In Italia :

Golf Frassanelle (Veneto)

Golf della Montecchia (Veneto)

Parco Reale I Roveri (Piemonte)

Golf Torino-La Mandria (Piemonte)

Golf Villa d’Este (Lombardia)

