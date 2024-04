Huawei batte Apple con questa nuova funzionalità del Pura 70 Ultra che non troverete su iPhone

Huawei continua a innovare con un braccio legato dietro la schiena, facendoti chiedere cosa potrebbe ottenere senza le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Potresti non ricordare, ma già il 7 settembre 2022, Huawei è stata in realtà la prima a offrire la connettività satellitare su uno smartphone. Battendo la presentazione da parte di Apple della serie iPhone 14 con la funzione satellitare SOS di emergenza sugli orologi, Mate 50 e Mate 50 Pro supportano SMS e navigazione satellitare utilizzando la rete satellitare cinese BeiDou.

L'innovazione è continuata con il Mate 60 Pro dello scorso anno che permetteva agli utenti di effettuare chiamate via satellite. E ricorda, a causa delle norme statunitensi sull'esportazione che impediscono alle fonderie di utilizzare la tecnologia statunitense per produrre chip dalla spedizione di silicio di fascia alta a Huawei, la serie Mate 60 ha dovuto accontentarsi del processore applicativo (AP) Kirin 9000 da 7 nm, due generazioni indietro rispetto al processore da 3 nm. A17. Pro alimenta iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

. Huawei, precedentemente nota come serie P, ha aperto le sue porte ogni anno con questi telefoni basati sulla fotografia e dare loro un nuovo nome non ha cambiato il focus della linea (nessun gioco di parole). Huawei ha recentemente annunciato la sua prima serie di punta del 2024, la linea Pura 70. Huawei, precedentemente nota come serie P, ha aperto le sue porte ogni anno con questi telefoni basati sulla fotografia e dare loro un nuovo nome non ha cambiato il focus della linea (nessun gioco di parole). Ogni Huawei Central Huawei ha aggiunto una nuova funzionalità satellitare relativa alla fotografia a Messaggi e chiamate che sarà disponibile per gli utenti Pura 70 Ultra. Questa funzione, che non è disponibile su nessun altro telefono incluso l'iPhone, consentirà di condividere via satellite le immagini catturate con il dispositivo se il segnale cellulare non è disponibile.

Huawei Pura 70 Ultra può trasmettere immagini via satellite READ Dettagli sulla versione del porting di Star Rail per PS4, PS5 e Reward Exclusives

Oltre a condividere le immagini satellitari sul Pura 70 Ultra, gli utenti potranno anche effettuare chiamate satellitari e inviare messaggi SMS. Tutte queste funzionalità basate sul satellite sono promosse come funzionalità che possono essere utilizzate in situazioni di emergenza e non è disponibile alcun segnale cellulare. La condivisione di immagini satellitari richiede che il mittente e il destinatario dell'immagine installino l'app Changlian sui propri dispositivi mobili. Senza installare l'app, il destinatario riceverà solo il messaggio di testo e non l'immagine inviata.

In alto è mostrata l'immagine trasmessa via satellite dal Pura 70 Ultra. La parte inferiore mostra il testo che il destinatario ha ricevuto senza utilizzare l'app Changlian

La larghezza di banda disponibile per la trasmissione di immagini via satellite è limitata. Di conseguenza, i file di immagine sono altamente compressi e le immagini appaiono distorte o sfocate. Questo è uno dei motivi per cui agli utenti viene detto che questa funzione è solo per uso di emergenza. Uno scenario possibile è che un utente incontri un'emergenza in un luogo sconosciuto e invii una foto che mostri dove inviare aiuto.