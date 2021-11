Guillaume e Nicolas Bouvier, i fratelli “Gemeli”, tornano dal Piemonte (Italia) in bicicletta

Nel marzo 2021 è iniziata la partnership di solidarietà tra Gemelli e ADAPEI, un’associazione per le persone con disabilità.

Dopo il fan fatti in casa, Gemelli ha voluto andare oltre nella sua azione… Guillaume e Nicolas hanno quindi bagnato la maglia pedalando 900 chilometri, per raccogliere le nocciole in Italia e trasformarle in gelato.

Guillaume e Nicolas Bouvier

– Gemelli

Hanno fatto un giro (altezza positiva di 3126 m) da Malataverne (Drôme) a Cravanzana, presso Emmanuele, produttore di nocciole IGP a “Nocciole d’Elite”, una piccola azienda familiare con sede in Piemonte, Italia, per raccogliere nocciole e trasformare li nel gelato.

.

L’obiettivo è far viaggiare 10 residenti ADAPEI a Roma, donando i proventi di questa vendita limitata.

900 km, 12000 m di dislivello, 2 traversate delle Alpi, 2500 m di dislivello… pioggia… freddo… vento… nebbia… 8 giorni di uno straordinario viaggio in bicicletta per i due fratelli, per creare un gelato dai sapori particolari , venato di pazienza, aiuto reciproco e abnegazione.

Il risultato c’è:

.

GEMELLI

170B Impasse Nicolas Appert

ZI Montchamp

26780 Malataverne

+33 (0) 4 75 92 76 96

[email protected]