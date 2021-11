il bodybuilder italiano scopribile di Novitec

Zapping notizie automobilistiche Campérêve 641 Magellan: il camper francese in video

Novitec propone la Ferrari F8 Tributo Spider in una versione N-Largo sovralimentata, grazie a un kit widebody completo e a un’accurata preparazione meccanica, come quella di cui ha beneficiato la variante a tetto fisso lo scorso luglio. La due posti scopribile sarà disponibile solo in 15 esemplari, come la precedente coupé F8 Tributo N-Largo, anch’essa venduta in pochi giorni. L’Italian Spider si distingue per un significativo aumento della sua larghezza, che rappresenta oltre 21 centimetri a livello dell’asse posteriore, per far sedere ancora di più il veicolo sulla strada. Il risultato è un veicolo ancora più cattivo con una presenza innegabile. La fibra di carbonio rafforza il carattere sportivo dell’italiano a livello della lama anteriore, dei davanzali e del diffusore al posteriore.

Più di 800 CV per andare in orbita

Ferrari F8 Tributo Spider N-Largo | Foto del mostro preparate da Novitec +13

Ferrari F8 Tributo Spider N-LargoCredito fotografico – Novitec

Di serie, la Ferrari F8 Tributo Spider è spinta da un sulfureo V8 3.9 biturbo da 720 cv ma la supercar, dal look stravagante, non poteva accontentarsi di un motore originale, per quanto potente possa essere. Per questo Novitec ha messo il naso nel motore della sua N-Largo per offrirgli una potenza di 818 CV, ovvero quasi 100 CV in più rispetto alla versione originale, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi . L’auto impiega solo 7,7 secondi per percorrere 200 km/h dalla statica. Con una velocità massima di oltre 340 km/h, questo modello in edizione limitata è più che strabiliante.

Oltre alla sua esclusiva vernice viola e agli interni personalizzati, il modello mostrato nelle immagini da Novitec è dotato anche di cerchi forgiati Novitec NF10 NL, sviluppati in collaborazione con Vossen. Le dimensioni differiscono tra l’anteriore (21 pollici) e il posteriore (22 pollici), dove la trazione deve essere esemplare a questo livello di prestazioni.