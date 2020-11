guarita da Covid, è tornata a casa

Iva Zanicchi ha lasciato l’ospedale. La cantante ha annunciato sui suoi social di aver abbandonato l’ospedale di Vimercate dove era andata ricoverato in ospedale a causa di Covid e le complicazioni che gli aveva portato. Un post in cui Zanicchi ha voluto ringraziare tutto il personale medico che si è preso cura di lei dal primo momento, “persone che abbiamo anche denigrato”, dice il cantante riferendosi, probabilmente ai negazionisti ea chi non lo fa. non capisco l’importanza di chi fa questo lavoro, soprattutto in un momento come questo: “Sono uscito dall’ospedale me ne torno a casa, volevo ringraziarli, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro tutto il meglio !!!! e grazie a tutti voi per gli adorabili messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Stai attento, un bacio! “ha scritto nella descrizione del video.

Iva Zanicchi per la difesa del personale medico

Nel video, il cantante ha detto: “Ciao a tutti, sono qui con questi ragazzi, ragazzi, ragazze, dottori, infermiere spettacolari, tutti speciali, sono all’ospedale di Vimercate nel reparto Red Tulip, un reparto molto speciale Prima dico chi erano gli eroi, poi invece abbiamo anche denigrato queste persone, sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita, sono bravissimi, fanno sacrifici indescrivibili, possono anche stare otto ore senza fare pipì, il che significa qualcosa. Insomma – conclude – sono bravissimi, è un grande reparto e vi ringrazio per questo. Finalmente torno a casa, sono felice e ti auguro tutto il meglio. Ottimo lavoro, mi sono commosso “.

Cosa aveva Iva Zanicchi

A quel tempo Iva Zanicchi voleva con lei il medico che la curava in questi giorni: “Questa dottoressa si è presa cura di me giorno e notte, è venuta anche a cantarmi a letto, mi ha cantato Gypsy. Grazie dottore, era un vero angelo”. Dopo aver informato i fan che si era ammalata, Iva Zanicchi lo era stata costretto al ricovero in ospedale per lo sviluppo della polmonite bilaterale, una patologia insorta dopo l’infezione. In questo video, in cui è stata vista indossare una maschera per la respirazione, ha chiesto al personale medico se stava per morire. Oggi sta meglio e può finalmente tornare a casa.