Foot – Italia – AS Roma – Paulo Fonseca lascerà la Roma a fine stagione

Italia – AS Roma

L’AS Roma ha annunciato martedì la partenza del proprio tecnico, Paulo Fonseca, a fine stagione. Il portoghese sarà quindi alla fine del contratto. La Louve non ha voluto estenderlo.

Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore dell’AS Roma la prossima stagione. Il club italiano ha confermato la partenza martedì. Libero a giugno, il tecnico portoghese (48) non verrà riconfermato.

Arrivato nel 2019 dopo un notevole periodo in Ucraina alla guida del Chakhtior Donetsk, Fonseca aveva guidato i Louve al 5 ° posto in Serie A la scorsa stagione. A quattro giorni dalla fine, è settima in campionato in questa stagione e ha appena subito una pesante sconfitta nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United (2-6).

“Partite ancora molto importanti da vincere”

“Paulo ha guidato il club attraverso varie sfide, tra cui la pandemia Covid e il cambio di proprietà, e lo ha sempre fatto con generosità, in modo corretto e con carattere, ha salutato il presidente del club Dan Friedkin in una dichiarazione. Gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri e siamo convinti che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà. “

“In questi ultimi due anni abbiamo avuto alti e bassi, ma ho sempre dato il massimo a questo club e a questa città che mi ha fatto sentire i benvenuti, ha dichiarato l’interessato. Abbiamo ancora delle partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo, come sempre. “