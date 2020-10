“Grande Fratello Vip”, Matilde deve uscire di casa

LEGGI ANCHE>

LA CASA CONDIVISA IN DUE – La casa è divisa in due. Tommaso Zorzi, preso in giro da Alfonso Signorini, dice che ci sono state “due belle giornate”. Elizabeth da parte sua assicura di non sentirsi un “capobranco”. E mentre Guenda si lamenta perché è esclusa, Matilde attacca: “Non mi hai fatto entrare neppure a me nel tuo gruppo”. Mentre Patrizia sorride: “In che gruppo mi hai messo?”

ELIZABETH E STEFANIA FACCIA A FACCIA – Stefania ed Elisabetta hanno stuzzicato molto durante la settimana. I due si separano: Stefania in Super Led ed Elisabetta in Mystery Room e attaccano: “In tutte le conversazioni lei siede lì e dice la sua. Lo fa perché ha capito che deve fare questa strategia ”. “Non riesco a trovare niente di sbagliato in questo, sono a casa di Gf.” Antonella interviene e accusa Elisabetta di esserci riuscita. “Vivi di reddito. Lei è Cleopatra, è l’ex di Briatore ”, racconta l’editorialista, ma Gregoraci si difende:“ Mi sono fatto coinvolgere e ho ripulito il tugurio ”. Pupo la difende: “È una ragazza semplice, la conosco da sempre”.

FRANCESKA RITORNA A CASA – Franceska torna a casa e si chiarisce una volta per tutte con “Andrea il comodino”. “Penso che sia più sbagliato che sbagliato.” E si confronta con Pepe che attacca: “Ho trovato eccessive le tue parole per dire che il comodino non è un insulto”. “Le mie parole non erano dettate solo dal comodino”, risponde. “Sei venuto a dirmi che i miei genitori mi davano poco”, attacca Franceska. E Andrea le ricorda le brutte parole che aveva per Dayane definendola una cattiva madre. Mello interviene e dice che le parole di Franceska non lo toccano.

LE RUTA LEGGERE – La storia di Guenda con Telemaco ha scoperto una certa fragilità del rapporto tra Marie-Thérèse e i phygies che ha condizionato il loro rapporto e finalmente è diventato più chiaro. Alfonso chiede a Maria Teresa: “Credi che Guenda paghi per essere tua figlia?” mentre la showgirl risponde timidamente: “Non è certo facile, ma se tornassi farei la stessa scelta di unirci insieme”. Guenda ha ammesso in più di un’occasione di aver sofferto molto per il suo rapporto con la madre, che l’ha condizionata in molti punti della sua vita. Maria Teresa si commuove: “Ho chiesto troppo a Guenda, ho un grande senso di colpa, ho due figli meravigliosi ma non sono sempre stata presente”. Guenda risponde: “La verità è che entrambi i miei genitori hanno pensato molto alla loro felicità, ma le scelte che fanno non sono sempre quelle giuste” rivelando un certo rammarico per non avere sempre la mamma presente. “Mi dispiace tanto di aver sbagliato, pensavo di essere una madre ingombrante” sussurra Maria Teresa mentre Guenda, con voce tremante, risponde: “Capisco, ma tante debolezze vengono da lì”.

LE AZIONI DI ELIZABETH – La speciale amicizia tra Elisabetta e Pierpaolo è al centro della scena. Non sono però sfuggiti all’occhio del Grande Fratello certi gesti sospetti della showgirl, che Alfonso commenta con il diretto interessato: “Abbiamo notato che ogni volta che parli di lui scrivi mano sul cuore, perché? “. Ma Gregoraci lo nega. Signorini incalza: “Ti invito ad essere sincero, ti do due nomi e tu mi dirai se ti sono familiari … Piero e Stefano” mentre il concorrente risponde: “Conosco un Piero, ma noi no non aveva storia, e io conosco uno Stefano “e Alfonso risponde scettico:” Va bene, diciamo che magari ne riparleremo Stefano … “. Il vecchio velino però non si arrende: “Vedremo, sembra ancora troppo presto per mollare!”.

RIMANE ADUA DEL VESCO SORT E ROSALINDA – Adua ha deciso di ricominciare a usare il suo vero nome: Rosalinda. Alfonso affronta l’importante decisione direttamente con il concorrente: “Per la prima volta un concorrente entra con un nome ed esce con un altro, sono felice che la Maison ti abbia dato questo nuovo obiettivo” incoraggiando l’attrice a vivere finalmente in la verità mentre Rosalinda, prendendo coraggio, risponde: “Sono orgogliosa di aver preso questa decisione e sono orgogliosa di lasciarmi alle spalle Adua”. Ora, per la partita VIP del Grande Fratello, sarà solo Rosalinda.

ZEQUILA E LA CONTESSA – “Abbiamo fatto un film insieme e quando abbiamo rivisto le sceneggiature ci siamo dimenticati dei massaggi, delle carezze …”. Antonio Zequila sorprende Patrizia De Blanck, la sua “vecchia fiamma”. Zequila canta “Malafemmina” e Patrizia è pietrificata. “Stai facendo un viaggio fantastico, ma hai i blackout … hai dimenticato i massaggi che ti ho fatto sul set?” dice mentre Patrizia è nervosa e lo rimprovera: “Stai scherzando? Non abbiamo mai avuto una storia d’amore”. Alfonsole chiede sorridendo: “Ma, Contessa, possibile che con Zequila non sia successo niente?” e Patrizia smentisce subito ogni possibile implicazione: “me lo sarei ricordato, non è un uomo cattivo. Antonio è un ciarlatano! Mandatemi i miei veri piccoli amici, sono ancora tanti”.

GUENDA, TELEMACO E MARIA TERESA – Guenda e Maria Teresa tornano a parlare della relazione con Telemaco, un uomo più anziano con cui frequenta ormai da diversi mesi. La notizia ha scosso Maria Teresa, dispiaciuta per un altro rapporto “difficile” che sua figlia ha scelto di iniziare. Maria Teresa si è allontanata dalla figlia in questi giorni per riflettere con calma, con grande rammarico. Dopo il chiarimento tra i due, Maria Teresa sottolinea: “Conosco quest’uomo, ma tra lui e me non c’è mai stato niente, solo un aperitivo di lavoro”.

L’APPUNTAMENTO – In ordine casuale, i vip preferiti dal pubblico in casa sono Stefania, Pierpaolo, Tommaso e Guenda e possono fissare gli appuntamenti confessionali mentre il resto davanti a tutti. Sono nominate Maria Teresa, Dayanne ed Elisabetta.