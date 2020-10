Campania, De Luca chiede il coprifuoco: “Da venerdì attività e mobilità si fermano alle 23”. E ci sarà una sosta per viaggiare tra le province

Il Regione Campania chiedi a coprifuoco dargli ore 23 da venerdì. Presidente Vincenzo De Luca ha annunciato “il blocco di tutti Attività e di mobilità alle 23 da questo fine settimana ”. “Volevamo partire – ha detto – dall’ultimo fine settimana di ottobre ma andiamo adessoIl provvedimento è necessario, ha spiegato De Luca, per “contenere l’ondata di contagio” ed è simile a questo già presentato da Regione Lombardia, dove da giovedì è pronta la chiusa notturna e si prevede solo l’ordine del governatore Attilio Fontana. Non solo, l’unità di crisi ha annunciato che tra le misure che saranno inserite nell’ordinanza in esame, c’è anche limitazione di viaggi interprovinciali, se non giustificato – prima autocertificazione – ragioni per lavoro, sanitario, scolastici, benessere sociale, fornitura di beni essenziali “.

Lo ha annunciato anche De Luca da lunedì le lezioni riprenderanno faccia a faccia scuole elementari: “Autorizziamo subito progetti speciali scuola per bambini Disabilitato e autistico e da lunedì anche le attività delle scuole elementari ”, ha spiegato il Presidente della Regione durante la sua visita a residenza covid Dell ‘Ospedale del mare a Napoli. “Non molto tempo fa c’è stato un incontro tra il consigliere scolastico Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato le misure per la scuola su cui il Catrame Il ha accettato. Ovviamente per la scuola elementare i dirigenti i bambini della scuola dovrebbero guardare Asl per assicurarti che siano presenti condizioni di sicurezza. Il presupposto per la riapertura deve essere la garanzia condizioni igieniche e questa garanzia non può essere scaricata sui mandanti ma sulla Asl ”.

“Abbiamo chiesto protezione civile 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi, ci è stato assicurato che verranno inviati 50 medici e 100 infermieri. Siamo quindi clamorosamente al di sotto del requisiti minimi poste dalla Regione Campania ”, ha aggiunto De Luca, parlando ancora dell’Ospedale del Mare. “Fino ad oggi”, ha continuato, “nessuno è arrivato. Vedremo chi arriverà nei prossimi giorni, altrimenti faremo miracoli per ritrovarli da altri reparti anestesisti sarà necessario. “” Stiamo lavorando sulla base di programmazione severo per me letti lo facciamo da mesi. I sedili Covid sono disponibili e in arrivo attivato basato su Esigenze che si verificano di volta in volta perché il personale è limitato ”, ha spiegato De Luca. “Domani apriamo il file Residenza Covid con duecento letti per i pazienti che non possono mettere in quarantena a casa ma asintomatico. Un luogo di qualità ed eccellenza, un intero edificio per pazienti covidi, perché i letti non si esauriscano ”, ha spiegato il governatore. Chi si è assicurato che anche le unità di terapia intensiva fossero pronte: “The terapia intensiva nei centri covid lo sono 120 e verrà utilizzato secondo necessità ”.

Il governatore ieri con una nuova ricetta ha allargato tutti misure restrittive già in vigore fino alla prossima 13 novembre. Il divieto di asporto dopo le 21:00, le ferie e la sospensione Attività educative e verifica in loco presso le università. Per il scuola resta invece in vigore la precedente ordinanza che imponeva il blocco dei corsi in corso fino al fine ottobre. Tuttavia, dal 26, riprenderanno le classi primarie.

Questa mattina Radio Rai1 dentro Anche la radio Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, ha attaccato il governatore De Luca: “Penso che ci fosse errori molto gravi della Regione e questo non è un gioco di colpe, i numeri parlano chiaro. Le persone a casa sono sole, non appena la febbre sale vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina del territorio era già stata smantellata prima della pandemia. De Luca ha bandito anche i medici di La verità. Il tampone viene fatto dopo diversi giorni. I ragazzi non sono il problema ”. “Andremo sicuramente al confino in Campania, sono 15 i posti rimasti in terapia intensiva”, ha aggiunto De Magistris.