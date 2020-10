Coronavirus, Regno Unito: oltre 18.000 infezioni. In Francia 13mila. Brigitte Macron in isolamento. In Belgio “abbiamo perso il controllo”

Il progresso della pandemia non si ferma Europa e soprattutto in Gran Bretagna, dove sono stati registrati 18.804 casi nelle ultime 24 ore e 80 decessi. il Galles da venerdì tra confinamento per due settimane. Avvisa anche la situazione in Belgio, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100.000 persone negli ultimi 14 giorni. Questo è il secondo peggior record europeo dopo il Repubblica Ceca. Tant’è che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo ha perso il controllo pandemia: “Siamo davvero molto vicini a un tsunami – ha dichiarato -. Il punto è che non abbiamo più il controllo su ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita di tutte Europa“.

Il Germania sabato supera 7.800 contagi avere 4325 nuovi aspetti positivi le ultime 24 ore, ma ricorda che la chiusura del laboratori Durante il fine settimana. Anche una normale diminuzione Francia a causa del flusso di dati lento ha Salute pubblica durante il fine settimana: secondo i dati di stasera, lo erano 13.243contro i 29.837 di ieri. il tasso di positività dei test è del 13,4%, i Morte – tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili – sono stati 146. Il numero totale delle vittime dal 1 marzo è di 33.623. La moglie del presidente Emmanuel Macron, Brigitte, è asintomatica e isolata per una settimana dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19 che mostra i sintomi giovedì 15 ottobre. Nel Romania un campione su tre è positivo e il governo ha deciso di chiudere le scuole domani, Brasile la curva di contagio diminuisce mentre con 16mila casi il Russia segna il record dall’inizio della pandemia.

E ieri il stati Uniti – che finora hanno 8 milioni di casi e più di 218.000 vittime – hanno registrato 69mila positivi, il numero più alto dal 29 luglio, quando sono stati registrati 71.300 positivi. La scorsa settimana la media giornaliera era di 55.000 contagio, con un incremento del 50% rispetto a quello di settembre. A livello globale, nel mondo, casi di Covid-19 hanno superato i 40 milioni (40050902) e sono 1113750 vittime.

Austria – Questo limiterà il incontrato privato fino ad un massimo di sei persone all’interno e 12 all’esterno. Cancelliere Sebastian kurz ha indicato che le nuove restrizioni entreranno in vigore venerdì e che eventi aziendali come partite di Calcio e funziona Testi sarà solo possibile posti attribuito, in conformità con l’obbligo di indossare maschere e il divieto di servire cibo e le bevande. Saranno ammesse al massimo mille persone all’interno e 1.500 all’esterno. Kurz ha riconosciuto che le nuove restrizioni sono impopolari, ma necessarie.

Belgio – Dodicimila casi: questa la valutazione dei contagi registrati lo scorso martedì. Più di 10.000 persone sono morte nel Paese con circa 11,5 milioni di abitanti. Per contrastare l’aumento dei casi, venerdì il governo ha ordinato la chiusura di tutti i casi bar, caffè e Ristoranti e imposto a coprifuoco tra i mezzanotte e le 5 del mattino. Inoltre, ove possibile, è obbligatorio lavorare da casa. Le nuove restrizioni entrano in vigore da oggi. Se calcolato su una media settimanale, il infezioni aumentato dell’80%: il nazione registrato più di 7800 infezioni quotidiano nel periodo dal 9 al 15 ottobre, contro i 4.400 della settimana precedente. Anche il numero di casi gravi è in rapida crescita: in media, la scorsa settimana sono state ricoverate in ospedale più di 250 persone ogni giorno, spingendo al limite il sistema sanitario del Paese.

Russia – L’aumento delle infezioni da covid non si ferma. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.982 nuovi casi, il numero più alto dall’inizio del pandemia. Un totale di 1.415.316 persone erano positive in Russia.

Slovenia – Proclamò “lo stato di epidemia“: Per 30 giorni da oggi. La decisione di governo, Arrivato dall’oggi al domani, come riporta l’agenzia Sta, apre la strada all’adozione di misure a livello locale e regionale per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Paese, che conta 2,08 milioni di abitanti, ha registrato 13.142 casi con 188 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La Slovenia ha segnalato 726 nuovi casi di coronavirus sabato e 897 domenica.

Romania – Da domani, il scuole rimarrà chiuso, mentre l’uso di maschera sarà obbligatorio anche fuori. Anche chiuso Ristoranti e cinema. Le misurazioni sono state effettuate dopo a Bucarest è stata superata la soglia di 3 contagiati ogni mille abitanti (3,02) e quindi la percentuale di positivo avere tamponi è stato del 30,6% nelle ultime 24 ore (2.466 su soli 8.040 test effettuati). In una nota ufficiale, il presidente Klaus Iohannis ha criticato il ritardo con cui queste misure sono state prese di fronte ai dati preoccupanti delle ultime due settimane. Dei soli 8.040 test effettuati nelle ultime 24 ore, 2.466 sono risultati positivi (30,6%). Questi dati confermano la situazione ancora allarmante nel Paese balcanico, alle prese come altri Paesi della regione con una rapida diffusione del coronavirus in questa seconda ondata. Fino a ieri ci sono stati altri 57 decessi con 757 pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. A Bucarest, secondo i media locali, è stata superata la soglia di 3 casi ogni mille abitanti. Un annuncio dal governo su nuove misure restrittive per far fronte alla continua diffusione della pandemia.

Polonia – Nello stadio nazionale di Varsavia il primo è in costruzione ospedale da campo per i pazienti di coronavirus che dovrebbe, come primo passo, offrire 500 posti letto per i pazienti Covid-19. La costruzione fu affidata all’esercito. La notizia è stata confermata da Michal Dworczyk della Cancelleria del Primo Ministro, responsabile della costruzione. Domenica in Polonia sono stati registrati 8.536 nuovi contagi da coronavirus, le vittime sono state 49. Sabato il numero dei nuovi casi è stato 9.622, 84 morti. Lo stadio nazionale di Varsavia è stato costruito per gli Europei di calcio del 2012 e può ospitare fino a 60.000 persone.

Brasile – Le segreterie sanitarie dei governi statali brasiliani hanno affermato che il gigante sudamericano si sta avvicinando a 154.000 morti per coronavirus, poiché il numero medio di morti è diminuito del 30%. Ieri sono state registrate 153.885 vittime del Covid-19, di cui 195 denunciate nelle ultime 24 ore. La media mobile dei decessi (ovvero la media dei decessi negli ultimi 7 giorni) è stata di 483, in calo del 27% rispetto alla media di 14 giorni, diventando la più bassa dal 7 maggio . Il paese più ricco e popoloso dell’America Latina ha nel frattempo visto 8.874 altri contagi fino a ieri sera, raccogliendo un totale di 5.232.541 casi dalla fine di febbraio, quando il primo risultato positivo è stato segnalato a San Paolo. A San Paolo, lo stato in cui la pandemia ha colpito più duramente, finora si sono registrati 38.020 morti e 1.063.502 infezioni. La media mobile dei decessi a San Paolo è diminuita del 28% (110 vittime fino a sabato contro le 155 della precedente misurazione).

Iran – L’Iran ha stabilito il record di vittime quotidiane di Covid-19 con 337 morti confermate nelle ultime 24 ore. Questa pietra miliare rappresenta un picco significativo rispetto al precedente record di 279 morti in un giorno. Il Dipartimento della Salute ha segnalato 4.251 nuovi contagi, per un totale di 534.630 dall’inizio della pandemia.