Stefania Orlando: “Volevo davvero parlare con te” – Grande Fratello VIP

La serata karaoke prosegue fino a tarda notte e alcune canzoni hanno particolarmente toccato il cuore dei vip come nel caso di Stefania che, ancora una volta dimostrato dallo shock con Elisabetta, cerca di chiarire definitivamente la loro lite di ieri.

La showgirl, infatti, con gli occhi luccicanti, si rivolge a Elizabeth, dicendo: “Volevo tanto parlarti, ma mi sembrava che avessi evitato il mio sguardo” mentre il compagno di avventura la abbraccia, dice: “Ma scherzi, non abbiamo più parlato ma non ti ho evitato”.

Stefania è davvero dispiaciuta per lo shock che ha avuto con la coiquilina e si lascia andare all’emozione: “Credimi che per te ci sono sempre state belle parole, a volte dici cose che non intendi” giustificando i suoi toni vividi come un’esplosione dettata dal nervosismo mentre Elizabeth, altrettanto dispiaciuta per i loro disaccordi, gli sorride: “In realtà mi sentivo male, ma per me ora va tutto bene”.

Anche la conversazione aiuta Matilde che, con un velo di malinconia, confessa il suo malcontento, pensando che domani potrebbe lasciare la Camera e salutare i suoi compagni di avventura: “Ti sosterrò anche da fuori! Voglio dormire stanotte e penso che quello che succederà farà bene a tutti, ci credo davvero” mentre Elisabetta lo incoraggia dicendo: “Non devi nemmeno pensarci, restiamo positivi”.

Poi Stefania, visibilmente commossa, stringe i due coinquilini in un lungo abbraccio che da un lato stabilisce la pace con Elisabetta e dall’altro incoraggia Matilde ad affrontare il televoto di domani; anche questa sera il Grande Fratello, con una semplice serata di karoke, ha nuovamente sconvolto gli animi della Casa.