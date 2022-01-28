Bitcoin Bu Seviyeye Düşerse Çökeriz!

Bitcoin, 35 ve 40 bin doların altında dalgalanmaya devam ediyor. Bu hafta, Rusya Merkez Bankası’nın kripto paralar için tam kapsamlı bir yasak talep etmesiyle beklenenin aksine fiyatların yükseldiğini gördük. ABD tarafında Beyaz Saray, kripto paraların düzenlenmesi için merkezde rol alacağını açıkladı. Bunlarla birlikte, kripto para piyasası yatay eğilimini sürdürürken, makro yatırım stratejisti Lyn Alden, Bitcoin (BTC) fiyatının 20.000 doların altına düşmesine şaşıracağını söyledi. Analistin paylaşımlarını Kriptokoin.com okuyucuları için derledik.

Lyn Alden: Yine de bunu bir seçenek olarak görüyorum

Yeni bir röportajda Lyn Alden, piyasa olgunlaştığı için Bitcoin in aşırı fiyat dalgalanmalarına sahip olma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor:

20.000 doların altına baskı görmek beni biraz şaşırttı. Yine de bunu bir seçenek olarak görüyorum. Bunu tarif etmemin bir yolu, Bitcoin in geçmişte %85’lik düşüşler tecrube ettiği, ancak patlamamalarda yaşadığıdır. İndikatörlerin çoğu, bu döngüde aynı coşku düzeyine ulaşmadıklarını gösterdi, bu yüzden temelde daha az aşırı bir tepe noktasından ölçüyorsunuz. Temelde piyasanın daha olgun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden 20.000 doları görürsem biraz şaşırırdım.

Analista, Bitcoin çöküşünün hala mümkün olduğunu düşünüyor

Alden, iyimserliğine rağmen, belirli koşullar altında Bitcoin (BTCçöküşünün hala mümkün olduğunu söylüyor:

Çökuş, Fed’in sıkılaştırması ya da en azından sıkılaştırmadan bahsetmesi olurdu…Bence bir likidite sorununuz varsa, kredi piyasalarınız donuyorsa, bunun gibi bir tür büyeliüzit olayçirışan Bitcoin. Sanırım bunu engellemezsek, 20.000 doların altında bir sürdürülebilir seviye görmek beni biraz şaşırtabilir.



Alden’in yorumu, Bitcoin in bu hafta 34.000 doların veya ATH seviyesinin yarısının altına duşmesinden sonra geldi. Yazım sırasında, kıyaslama için Bitcoin 36.454 dolardan islem görüyor.

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