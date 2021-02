Gli smartphone Samsung faranno amicizia con i computer Windows meglio di qualsiasi altro dispositivo

Samsung, il gigante tecnologico con sede in Corea del Sud, è al secondo posto al mondo in termini di vendite di smartphone, secondo gli ultimi dati. Espandere la base di utenti e tornare al primo posto potrebbe aiutare i piani recentemente svelati per la nuova funzionalità: Samsung promette di rilasciare tre app che miglioreranno l’interfaccia tra telefoni e computer con Windows 10.

Il primo si chiama Quick Share ed è apparso per la prima volta circa un anno fa con la linea di smartphone Galaxy S20. È simile nella funzionalità ad Apple AirDrop e ti consente di condividere rapidamente file tra dispositivi Galaxy tramite Wi-Fi. Samsung sta ora collaborando con Microsoft per creare un’app equivalente alla piattaforma Windows 10 che ti consenta di scambiare file in modo facile e veloce tra il tuo computer e un telefono o tablet.

Gli altri due strumenti sviluppati per Windows 10 si chiamano Samsung Free e Samsung O. Il primo è una versione aggiornata e migliorata di Samsung Daily, che riunisce notizie, TV e giochi in un unico posto. Al momento, il misterioso Samsung O assomiglia a una versione della suddetta app, ma sfortunatamente non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla sua funzionalità: tutto ciò che si sa è che Samsung lo sta testando.

Non è noto quando questi tre programmi arriveranno su Windows 10, ma non abbiamo dubbi che saranno disponibili entro la fine dell’anno.