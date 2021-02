Metro Exodus, una versione ottimizzata per PC per mettere in ginocchio le GPU Nvidia e AMD

Nel novembre dello scorso anno 4a giochi, Sviluppatore di serie Metro, Garantendo l’atterraggio su Playstation 5 e Xbox Series X | S durante quest’anno come aggiornamento gratuito è in grado di sfruttare appieno le nuove console. In queste ore gli sviluppatori hanno deciso di portare tutti in contropiede aggiungendo altra carne al fuoco: Metro Exodus PC Enhanced Edition!

Metro Exodus PC Enhanced Edition: nuovissima versione con DLSS 2.0

Metro Exodus è stato uno dei primi giochi a supportare Ray tracing Su PC, ma ora la tecnologia che consente una migliore riproduzione di riflessi, ombre ed effetti di luce è approdata nel mondo delle console con Xbox Series X | S e PlayStation 5, e questo ha portato a 4A Games ‘Revisione radicale del motore 4A Realizzare le nostre ambizioni per un’esperienza completa di ray tracing su console di nuova generazione e computer di fascia alta. “

Gli sviluppatori hanno rinnovato il motore di rendering da cima a fondo. Sviluppo di una pipeline di illuminazione “all-ray tracer” Con molti miglioramenti, aggiornamenti e nuove funzionalità per l’illuminazione globale, gli infrarossi tracciati e l’illuminazione a emissione, oltre a tutto Tecnologia di “ricostruzione temporanea” per “aumentare la fedeltà, i dettagli visivi e le prestazioni” Per portare al massimo le ultime GPU di Nvidia e AMD.

Versione PC ottimizzataRichiederebbe una GPU in grado di gestire il ray tracing come specifica minimaSarebbe una versione separata, non una patch minore per un gioco che tutti conosciamo: comunque sarebbe presentata Come add-on per tutti i giocatori di computer, quindi non è necessario acquistarlo. Un’altra novità di questa versione è il supporto DLSS 2.0Molto utile (su GPU Nvidia) per mantenere alte prestazioni mantenendo un’elevata qualità dell’immagine e il ray tracing attivo.

La PC Enhanced Edition sarà scaricabile da coloro che hanno acquistato Metro Exodus da Epic Games Store, Steam e GoG.Durante la primavera“.

Metro Exodus è disponibile anche su Mac e Linux

4A Games si sta inoltre preparando ad accedere ai sistemi con macOS e Linux, Più precisamente la versione Mac Accederai al Mac App Store, Steam e Epic Games Store marzo, Mentre quello Linux subito dopo su Steam.

Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X: 4K, 60fps

Ultimo ma non meno importante, Metro Exodus ‘Funzionerà a 4K @ 60fps con illuminazione completa con ray tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X.4A Games ha sfruttato al massimo gli SSD delle nuove console, riducendo così i tempi di caricamento, e ha lavorato su texture 4K e su alcune delle caratteristiche specifiche delle nuove console: audio spaziale e latenza ridotta della console su Xbox e supporto per DualSense con Haptic su la PS5. Per Xbox Series S, gli sviluppatori puntano a 1080p Con tutte le funzionalità menzionate in precedenza, tuttavia Frame rate “non ancora definito”.

Infine, sono in corso lavori per migliorare il titolo, inclusa la possibilità di cambiare FOV (Field of View), una novità della serie Metro. Per quanto riguarda la disponibilità di queste versioni, stiamo parlando di “Entro quest’annoCome aggiornamento gratuito (Smart Delivery su Xbox) per tutti i possessori di giochi.