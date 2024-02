Gli orsi polari stanno lottando per adattarsi a stagioni sempre più lunghe senza ghiacci

Gli orsi polari sono alle prese con la sfida di adattarsi a estati sempre più lunghe senza ghiacci a causa del riscaldamento dei mari.

È innegabile che il nostro pianeta si sta riscaldando rapidamente. L’anno scorso, la Terra ha avuto l’anno più caldo mai registrato. Nel frattempo, il rapido scioglimento del ghiaccio artico ha avuto conseguenze disastrose per gli orsi polari. Lo ha rivelato una recente ricerca della Washington State University Il profondo impatto di questi cambiamenti sulla salute e sulle abitudini alimentari degli orsi polariCiò è dovuto alla loro incapacità di adattarsi all’ambiente in rapido cambiamento.

Il destino degli orsi polari

Gli orsi polari, simboli maestosi dell’Artico, affrontano sfide senza precedenti Mentre il cambiamento climatico continua a rimodellare il loro ambiente. Un recente studio condotto da ricercatori della Washington State University e dell’US Geological Survey evidenzia le terribili conseguenze di stagioni più lunghe senza ghiacci per questi grandi predatori.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Comunicazioni sulla naturalo rivela Lunghi periodi di permanenza sulla terra rappresentano un grande rischio di fame Per gli orsi polari.

Una battaglia persa per la sopravvivenza

Durante un periodo di osservazione di tre settimane, i ricercatori hanno monitorato da vicino 20 orsi polari Nella regione occidentale della Baia di Hudson, Manitoba (Canada). Gli orsi provano diverse strategie per conservare le proprie riserve energetiche. Ma nonostante i loro sforzi, Quasi tutti hanno sperimentato una rapida perdita di pesoAd una velocità di circa 1 chilogrammo al giorno.

L'autore principale Anthony Pagano, un biologo della fauna selvatica del programma di ricerca sull'orso polare dell'USGS, sottolinea la gravità della situazione. I tentativi degli orsi di adattarsi nutrendosi a terra hanno avuto scarso successoPerché per accedere alle risorse della Terra hanno speso più energia di quanta ne hanno guadagnata.

Adattamenti comportamentali senza precedenti

I ricercatori hanno osservato un’ampia gamma di comportamenti negli orsi polari. Mentre quello Alcuni maschi adulti scelsero di risparmiare energia riposando per la maggior parte del tempo, mentre altri cercarono attivamente il ciboConsumano varie risorse terrestri tra cui bacche, alghe (alghe) ed erbe.

Nonostante i loro sforzi… Gli orsi hanno faticato a ricostituire le loro riserve energetichespendendo per accedere a queste fonti alimentari alternative molta più energia di quella che ne hanno guadagnato.

Futuro oscuro

Mette in evidenza i risultati dello studio L’urgente necessità di agire per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle popolazioni di orsi polari. Poiché il ghiaccio marino artico continua a ridursi, gli orsi polari sono costretti a tornare sulla terra prima e per periodi più lunghi, interrompendo i loro comportamenti naturali di caccia e alimentazione.

Poiché si prevede che la stagione senza ghiacci si estenderà ulteriormente, gli orsi polari nell’Artico corrono un rischio maggiore di morire di fame, in particolare gli orsi adulti vulnerabili e le femmine con cuccioli.

Questo studio evidenzia gli effetti dannosi del cambiamento climatico sulla fauna selvatica del nostro pianeta e ci ricorda le terribili conseguenze del cambiamento climatico. Mentre quello Le temperature continuano ad aumentare a livello globale E Il ghiaccio marino continua a sciogliersiÈ necessaria un’azione urgente per proteggere questi iconici predatori artici e preservare i fragili ecosistemi in cui vivono.