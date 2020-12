Gli italiani hanno paura della “residenza”

La Fondazione Champions League è finalmente arrivata alla sua ultima giornata di gironi con molto interesse per il secondo set. Borussia Moenchengladbach (8), Shakhtar (7), Real Madrid (7) e Inter (5) parteciperanno in base ai rispettivi punteggi.

Scrive George Rabtakis

Vediamo prima cosa vuole ogni squadra:

Borussia Monchengladbach: Prima di tutto, vincendo o pareggiando, ovviamente passa alla fase successiva. Sconfitta, finché Inter e Shakhtar pareggiano. Tuttavia, nel peggiore dei casi, i tedeschi non finiscono sotto il terzo.

Shakhtar: Passa alla fase successiva con una vittoria. Le basterebbe un pareggio per uscire al secondo posto se il Real Madrid non battesse i tedeschi. Sconfiggi l’addio.



Real Madrid: Gli spagnoli si qualificano per primi battendo i tedeschi come prima squadra del girone, nel caso in cui lo Shakhtar non battesse l’Inter. Si qualifica in parità solo se l’Inter batte lo Shakhtar. Con la sconfitta si dice subito … Addio agli amici.



Inter: Per qualificarsi, vuole prima battere lo Shakhtar e non necessariamente un pareggio tra Real Madrid e tedeschi. Se finissero in parità e battessero lo Shakhtar, sarebbero terzi nel gruppo.

Quindi lo scenario che gli italiani temono, dopo che hanno già iniziato a tirare schiaffi, è che se battessero Shakhtar, Real Madrid e Gladbach organizzeranno la loro partita entrando nelle due partite di qualificazione e lasciando gli italiani con una bottiglia. Quindi la possibilità di conferma della paura degli italiani è pericolosa, perché la lotteria in Spagna sarà pagata con dignità.

