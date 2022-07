Gli incendi della Gironda spiegati in mappe e figure

Come si evince dal grafico sottostante, il 2022 è già, al 19 luglio, il peggiore in confronto grazie a questi dati. Dal 2006, una media di 9.780 ettari di foresta sono eruttati ogni anno, con 2.600 incendi accesi.

Per comprendere appieno questi numeri può essere utile confrontarli con quelli degli ultimi anni, grazie alla banca dati sugli incendi boschivi in ​​Francia ( BDIFF ), che elenca i focolai di incendio e le aree bruciate dal 2006.

Soprattutto questi due fuochi giganti Non sono gli unici dell’anno. Questo martedì, 19 luglio, il ministro per la trasformazione ambientale, Christophe Picchu, Pubblicità Davanti ai deputati che più di 27.000 ettari di foresta hanno già bruciato dall’inizio dell’anno in tutta la Francia, provocando 3.500 incendi dichiarati.

Ma purtroppo la situazione attuale non sorprende… e non è destinata a migliorare. in Rapporto Un rapporto del governo del 2010 che analizzava l’impatto del riscaldamento globale sugli incendi indicava che il rischio sarebbe stato esacerbato in diverse regioni, in particolare nel sud-ovest intorno a Bordeaux.

La mappa seguente confronta la linea di base del rapporto (1998-2008; a sinistra) con le previsioni per il 2040 (a destra).