Gli astronauti di SpaceX Inspiration4 rivelano la “cupola” del drago in carne e ossa

Il primo equipaggio di astronauti completamente privato di SpaceX ha rivelato il suo primo vero sguardo a una parte unica della navicella spaziale Crew Dragon che la porterà in orbita tra appena due settimane.

Conosciuta come Inspiration4, la missione nasce da un’idea del CEO, fondatore e miliardario di Shift4 Jared Isaacman e sarà il primo astronauta ad essere lanciato in un’orbita dedicata esclusivamente al turismo spaziale. A differenza dei progetti collaterali dei miliardari Jeff Bezos e Richard Branson, entrambi di circa 100 km (~62 mi) e Mach 3 (circa 1.000 m/sec) con veicoli utilitari minimi al di fuori dei loro ruoli turistici, un equipaggio di astronauti si dirigerà verso orbitante – 590 km (~365 mi) a Mach 20+ (>7.500 m/s) – in un veicolo spaziale progettato e utilizzato per trasportare gli astronauti della NASA da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Un altro passo avanti, oltre al suo ruolo più emblematico nel potenziale futuro del turismo spaziale orbitale, Inspiration4 esaminerà anche diverse importanti innovazioni tecniche, ognuna impressionante a sé stante.

Non ho mai visto un’organizzazione più creativa e impressionante di Tweet incorporato . Sei mesi dal concept all’hardware completamente analizzato e pronto per il volo! Rendono la fantascienza una realtà ogni giorno e Hahahaha Sono orgogliosi di essere una parte molto piccola della storia che fanno. https://t.co/0Sdo4sBTm6 – Jared Isaacman (@rookisaacman) 1 settembre 2021

Inspiration4 Crew Stop Tweet incorporatoDragonland in Florida per controllare il loro volo e fare il “Dragon Test Drive”. I preparativi finali per l’equipaggio, la navicella spaziale e il razzo prima del decollo continuano tra 15 giorni! pic.twitter.com/Nmy8dg0W20 – Ispirazione4 (@ispirazione4x) 31 agosto 2021

Innanzitutto, forse l’aspetto tecnico più singolare di Inspiration4 è la cupola su misura che SpaceX ha sostituito la porta di attracco del Crew Dragon. I piani per la grande cupola trasparente sono stati rivelati nel marzo 2021 e secondo lo stesso Isaacman, SpaceX ha effettivamente spostato l’idea da un concetto di carta a macchine del mondo reale classificate dall’uomo in soli sei mesi. Inizialmente mostrato in una rappresentazione formale, la Cupola del Drago è raffigurata come un emisfero simile a un vetro completamente intatto dove normalmente va la porta di attracco della navicella spaziale.

Come missione di volo libero senza la necessità di incontrarsi o attraccare con una stazione spaziale, la capsula Dragon C207, una volta lanciata, non sembrava aver bisogno di questa unità in Inspiration4 e SpaceX. Sei mesi dopo, il risultato finale è praticamente identico alle offerte tranne che per quattro scudi termici neri che proteggeranno parti della cupola dal calore dei quattro propulsori Draco più importanti. Indipendentemente da ciò, la cupola stessa rimane intatta, rendendola sicuramente la più grande finestra monoblocco mai volata nello spazio quando Inspiration4 verrà lanciato alla fine di questo mese.

Inoltre, Isaacman ha confermato che SpaceX ha anche installato una telecamera dedicata all’interno dell’ogiva retrattile, in cui la cupola (e di solito la porta di aggancio) è inserita all’interno durante la salita e il ritorno. Nella posizione giusta, questa fotocamera dovrebbe essere in grado di scattare alcune foto davvero fantastiche dei quattro astronauti Dragon (Jared Isakman, un sopravvissuto al cancro e PA Hayley Arceneaux, il comunicatore scientifico Sian Proctor e il vincitore del cloud Christopher Sembroski) all’ombra della Terra, spazio e stelle…

Capsula Crew Dragon C207 in orbita, gennaio 2021. (NASA)

A parte l’esclusiva modifica della cupola di SpaceX, la capsula Crew Dragon di Inspiration4 è ancora una volta sulla buona strada per battere i record dell’azienda e del mondo per la trasformazione della capsula spaziale orbitale. Precedentemente incaricata di supportare Crew-1, il primo lancio operativo di un astronauta della NASA, la capsula Dragon C207 è tornata all’interno e sei mesi dopo è entrata in orbita il 2 maggio, e altri quattro astronauti dovrebbero essere lanciati già il 15 settembre. Se tutto va secondo i piani, il C207 volerà due volte in ~136 giorni, battendo di 91 giorni (41%).

Il 17 giugno è stato lanciato per la seconda volta il Falcon 9 Booster B1062. Quindi, ispirazione 4. (Riccardo Engel)

Nel frattempo, SpaceX ha anche assegnato il Falcon 9 Booster B1062 al lancio di Inspiration4, rendendo la missione la prima volta che il Falcon Booster B1062 ha lanciato astronauti. Infine, è difficile immaginare un modo migliore per rispondere efficacemente in una nuova era di vero turismo spaziale. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti mentre Inspiration4 partirà la mattina di mercoledì 15 settembre.

