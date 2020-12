Gli assi dello slalom iniziano tardi in Alta Badia – Sport Report Magazine

Adrian Pertl in attesa dello slalom in Alta Badia © COSA

Mentre domenica in Alta Badia si disputa il quarto slalom gigante della stagione per scialpinisti maschi, lì prende il via la stagione dello slalom e con un notevole ritardo il giorno dopo. Questo è solo il sesto slalom speciale della Gran Risa e il primo dal 2011. La tecnica tripla prenatalizia in Italia si concluderà martedì con lo slalom leggero di Madonna. Michael Matt vuole ricominciare da capo dopo un “anno disastroso”.

Lo specialista dello slalom tirolese non è salito sul podio lo scorso inverno. Vista in questa luce, la preparazione per la stagione particolarmente lunga questa volta è arrivata al momento giusto. “L’anno scorso è stato davvero un disastro. Non voglio più parlarne molto, era solo una follia”, ha detto Matt, guardandosi indietro con riluttanza. Invece, la formazione si è concentrata sui problemi. “Ora mi sento molto più sicuro e più stabile e questo a una buona velocità. In questo modo puoi guidare proprio davanti”, ha detto ottimista la medaglia di bronzo olimpica 2018.

L’ultimo vincitore dello slalom della Val Badia è stato Marcel Hirscher nel 2011. Adrian Pertl aveva 15 anni all’epoca. L’atleta carinziano, ormai 24enne, è l’attuale scalatore austriaco e, pur appartenendo al gruppo di slalom di Marco Pfeifer, domenica gareggerà anche nel GS. “Ho gareggiato con Marcel in una gara a Schladming. Non ci siamo mai allenati insieme, lo conosco principalmente dalla TV”, ha detto Pertl delle dimissioni del Salisburgo nel 2019, che ha anche vinto lo slalom gigante sei volte sulla Gran Risa. READ Pedull: "Il Napoli ha fatto un'offerta unica! Offerta originale. E 'a Gattuso"

I suoi “successori” finora non sono riusciti a sopperire all’assenza di Hirscher, anzi. Nel “Gigante”, il 14 ° posto di Marco Schwarz a Santa Caterina è attualmente il miglior risultato stagionale. L’argomento è stato recentemente riscaldato da una dichiarazione dell’ex corridore Hans Knauß secondo cui Hirscher aveva segnato i migliori tempi di una serie durante il sorprendente allenamento congiunto sulla Reiteralm. “Marcel era uno dei migliori al mondo, un anno fa a volte era avanti di tre secondi. In un anno non avrà dimenticato tutto”, ha detto Schwarz. “Ma mi sto concentrando su me stesso.”

I tecnici austriaci si sono preparati per la tradizionale serie italiana sul tracciato dei Mondiali di Schladming e più recentemente sul Weissensee. I passaggi da padroneggiare in Alta Badia e Madonna sono stati appositamente preparati. “Sono in buona forma fisica. È la cosa più importante se vuoi rimanere al livello della Coppa del Mondo”, ha detto Matt. Sebbene non ci siano confronti internazionali, è stato costantemente veloce e sicuro sulla strada internamente. “Ma ovviamente c’è sempre qualche incertezza nella prima gara.”

Il “ritardo” dei corridori di slalom è dovuto alla pianificazione del programma dovuta a Corona. Guidare il primo slalom appena prima di Natale è “divertente”, dice Matt. “Abbiamo fatto un buon uso del tempo”, ha detto Arlberger, che ha lavorato sui problemi relativi al tronco e ha compiuto progressi sull’hardware. “In termini di set-up, gli sci ora sembrano più corti”, ha detto Matt, che ha ridotto le sue ambizioni di slalom gigante.

In ogni caso, è ora di entrare finalmente in gara. Anche gli specialisti dello slalom, dove si disputano i tre quarti delle gare a gennaio, affrontano una stagione non convenzionale. “Aspettare così tanto per l’inizio e poi quasi tutto sarà finito in sei o sette settimane è un po ‘strano”, ha detto Matt. READ è vietato sostare davanti ai bar a partire dalle 21, serate a casa (con maschera) massimo 6. Ipotesi di lezioni a distanza nelle scuole superiori

Schwarz è già una delle grandi speranze dell’ÖSV nello slalom gigante di domenica (10.00 / 13.30, diretta ORF 1). “Senza errori sarebbe andato bene per me a Santa Caterina”, ha detto positivamente il carinziano. “Essere davanti sarebbe un po ‘troppo alto. Ma se non commetto errori, sarò tra i primi dieci”.

Tre gare in tre giorni non sono un problema per lui nonostante abbia superato la malattia della corona, ha assicurato Schwarz. “In termini di aria, non ho restrizioni. Sono pronto e mi piace quando le cose vanno veloci”. È particolarmente felice di tornare a Madonna, luogo del suo primo podio in Coppa del Mondo (terzo nel 2015).