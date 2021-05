Giustifica il vincitore italiano e “inchioda” in Francia 24Sports & News

Le voci hanno oscurato la vittoria dell’Italia al 65 ° Eurovision Song Contest all’Eurovision Song Contest, che voleva che il vincitore dell’Eurovision e Manskin in prima persona, Damiano David, si drogasse nella Green Room.

Infine, Damiano è stato sottoposto a test tossicologici e la European Broadcasting Union ha annunciato ufficialmente lunedì sera che il risultato è stato negativo.

Annuncio EBU in dettaglio:

“A seguito delle accuse di consumo di droga nella sala verde del gran finale dell’Eurovision Song Contest del 22 maggio, l’Unione Europea, su richiesta della delegazione italiana, ha condotto un esame completo dei dati, compresi tutti i piani disponibili. è stato preso ed esaminato volontariamente dal cantante della band Måneskin, che è stato negativo e guardato dalla European Broadcasting Union. Quindi nessuna droga è stata utilizzata nella stanza verde e il caso è stato considerato chiuso. Siamo consapevoli che una teoria imprecisa ha portato a una notizia falsa che ha cercato di gettare un’ombra sull’anima e sul risultato finale e ha colpito ingiustamente il gruppo. Ancora complimenti ai poveri e vi auguriamo in bocca al lupo. Attendiamo con impazienza la RAI, che produca una scena vera. all’Eurovision che si terrà il prossimo anno in Italia “.

L’italiano che ha abbagliato il pubblico con le sue pietre di pietra, poche ore dopo la pubblicazione dei risultati da parte della European Broadcasting Union, ha lanciato la sua “spontaneità” sui francesi.

In una storia che ha pubblicato sul suo account Instagram, ha pubblicato l’annuncio ufficiale e ha scritto “Voilà”.

La parola ha molteplici significati: il suo significato in greco significa “qui”, e “voilà” era il titolo della canzone con cui gareggiava la partecipazione francese, e che era l’altra che metteva in risalto e insisteva sul tema della droga. Per “ottenere” la vittoria dall’Italia.

Måneskin e l’Italia festeggiano due volte!