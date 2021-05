L’Italia inizia i preparativi

Inizia con Roberto Mancini il progetto Euro 2020 per l’Italia. Lunedì (24/5), “Azure” produrrà la seconda dose del vaccino per il virus Covid-19, per poi partire per la Sardegna, alcuni con le loro famiglie e viaggi privati.

I 33 giocatori invitati dalla selezionatrice federale della Nazionale si ritroveranno in un albergo di Agia Margarita, Pula, per tre giorni lavorativi a partire da martedì, sullo sfondo dell’amichevole con il San Marino a Cagliari, il 28 maggio.

Entro la mezzanotte del 1 giugno Mancini dovrà ufficializzare la lista dei giocatori che ha invitato a partecipare al torneo, che si aprirà l’11 giugno a Roma (l ‘”Olimpiade”), con la partita tra Italia e Turchia.

Non sono state verificate le condizioni dell’allenatore, che ha subito un cambio nella partita odierna tra Inter e Udinese, con un nuovo infortunio muscolare. Mancini dovrà restringere la lista da 35 (più Zorzinho ed Emerson del Chelsea) a 26 giocatori.