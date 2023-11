Giubileo: l’Italia e la Santa Sede preparano l’accoglienza e la sicurezza dei pellegrini

Martedì 14 novembre si è svolto a Roma il secondo incontro bilaterale preparatorio al Giubileo 2025. Il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, ha informato della pubblicazione nel maggio 2024 della bolla di indizione del Giubileo. Tra i temi trattati: questioni di sicurezza e sanità, il contributo dei volontari, protezione civile e trasporti.

Dopo il primo incontro del 19 aprile, martedì 14 novembre, a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, si è svolto il secondo incontro bilaterale tra la Santa Sede e il governo italiano, per fare il punto sull’organizzazione del prossimo Giubileo nel 2025.

Le delegazioni

A rappresentare l’Italia erano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata da alcuni membri del governo, il commissario straordinario per il Giubileo, oltre al presidente della Regione Lazio e al prefetto di Roma, riferisce una nota dalla sala Stampa della Santa Sede

Per la Santa Sede, insieme al Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, erano presenti Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, l’Assessore agli Affari generali, il Sottosegretario alla Dicastero per l’Evangelizzazione, il vicesegretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il vicedirettore delle infrastrutture e dei servizi e il vicedirettore dei servizi di sicurezza e protezione civile.

La pubblicazione della bolla indizionale

Dopo il saluto di benvenuto della Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, il Card. Parolin ha informato i partecipanti della prossima pubblicazione della Bolla di indizione giubilare, prevista per maggio 2024, anticipando così l’attesa di tanti pellegrini, per i quali i progetti di costruzione in corso presagiscono una città più vivibile.





Sicurezza, salute, trasporti

Tra i temi all’ordine del giorno: l’avanzamento dei lavori relativi ai temi della sicurezza e della sanità, il contributo e il coordinamento dei volontari, la protezione civile e i trasporti. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su temi di grande importanza, a cominciare dall’accordo con il Ministero degli Affari Esteri italiano per il rilascio dei visti ai pellegrini che arrivano a Roma per l’Anno Santo.

Accoglienza dei turisti

Mons. Rino Fisichella ha ringraziato il Ministero del Turismo per il protocollo d’intesa firmato lo scorso settembre relativo all’accoglienza dei turisti in visita per il Giubileo, e ha poi sottolineato l’importanza della dimensione culturale dell’Anno Santo e della sua diffusione nelle istituzioni educative. Durante l’incontro si è discusso anche dell’accordo relativo alle manifestazioni della campagna culturale durante tutto l’anno giubilare, che comprenderà mostre, spettacoli itineranti e concerti.

Sessioni bilaterali

Si svolgeranno inoltre periodici incontri di lavoro con il Comune di Roma per affinare la preparazione di numerosi eventi giubilari, che verranno ufficializzati nei prossimi giorni sul sito del Giubileo e sull’applicativo ufficiale. Iubilaeum25.