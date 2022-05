Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) su quale canale seguirà venerdì la settima tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV della settima tappa di venerdì 13 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Webber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Settima tappa: Diamante – Potenza 196 kmseguirà In diretta alle 11:55 su Eurosport 1. Trasmissione dalle 11:25 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone.

sintesi di me per me Sesta tappa giovedì 12 maggio

lanciato come una palla, Mark Cavendish Sega (Fast-Step Alpha Vinyl). Caleb Ewan (Loto Soudal) lo ha superato all’ultimo ettometro di Scalia ma lo stesso australiano è rimasto frustrato Arno Demiro (Groupama-FDJ) che ha avuto molta velocità per vincere la sesta tappa. Il corridore francese si presenta Il suo secondo successo In questo Giro 2022.

Presentazione della settima tappa venerdì 13 maggio

Venerdì 13 maggio la settima tappa della corsa ciclistica porterà il gruppo da Diamante a Potenza. Si prevede che questa tappa, che si trova in mezzo alla montagna, sarà difficile perché limiterà una distanza di 200 km Quattro corsie saranno salite su una strada difficile. Oltre alle due salite di III categoria, ci saranno il Monte Sereno (Classe I 24,4 km con una media del 3,8%) e il Monte Grande di Viggiano (Classe II 6,6 km con una media del 9,1%). Così i combattenti avranno un percorso favorevole per conquistare la vittoria di tappa mentre i cavalieri della classifica generale potranno provare a mettersi alla prova a vicenda.