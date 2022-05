Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) su quale canale seguirà sabato l’ottava tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV dell’ottava tappa di sabato 14 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Weber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Ottava tappa: Napoli – Napoli 153 kmseguirà In diretta alle 13:40 su Eurosport 1. In onda dalle 13:10 con la rivista “Les Rois de la Pédale” lo troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei un abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

sintesi di me sono le 7 fase Venerdì 13 maggio

Con una pista troppo impegnativa per i corridori ma non abbastanza per iniziare una battaglia tra i due candidati, la settima tappa del Giro 2022 sembrava promettente per gli avventurieri. E questo è successo perché dopo una feroce battaglia durata quasi 80 chilometri, la rottura di giornata meritava un buono d’uscita che gli permettesse di lottare per la vittoria di tappa. Tra questi sette piloti c’erano due Jumbo Visma, Quinn Bowman e Tom Dumoulin. Arciere Che ha avuto una buona raccolta di punti in classifica generale, si è rivelato anche il più forte ad ottenere il suo primo successo in un Grand Tour, il suo compagno di squadra lo ha aiutato bene in finale.

Presentazione dell’ottava tappa sabato 14 maggio

Sabato 14 maggio si svolgerà a Napoli e dintorni il Giro d’Italia. Infatti, nella lista di oggi, 153 km che partiranno e finiranno nella città più famosa di Napoli. Se il percorso della giornata non è stato troppo impegnativo, l’escursione di 2.130 metri potrebbe essere un grosso ostacolo per i corridori. Quindi questa breve tappa si preannuncia esplosiva con un circuito finale di 19 km percorso 5 volte. Sembra che il palco sia interrotto per i corridori veloci Van der Paul o Jermay o Vendram Ma sarà comunque necessario che le loro squadre controllino gli attaccanti che possiamo immaginare questo sabato.