Mondial Supersport: Jules Cluzel, pilota di Montluçon (Allier), spera di ‘tornare sui podi’ dopo un inizio di stagione ‘difficile’

Dal ritardo dell’accensione… È esagerato dire che la stagione 2022 di Jules Cluzel (32) non è iniziata con un enorme margine nel Campionato Mondiale Supersport. Dopo tre delle dodici tappe, il pilota del team GMT94, originario di Montluçon (Allier), ha ottenuto un modesto tredicesimo posto. Ben al di sotto della sua statura di Triple World Champion in questa categoria (2012, 2014, 2016). Inoltre, mentre il Round 4 si svolgerà questo fine settimana il 10, 11 e 12 giugno sulla pista di Misano (Italia), spera di poter finalmente risparmiare carburante.

Jules, cosa ne pensi dell’inizio della stagione?

Jules Closel: “Siamo in ritardo, manca la preparazione con la squadra per quanto riguarda il nuovo regolamento [sur le poids minimum des motos] Ci troviamo nei guai. Caduta e problema meccanico in Portogallo? Ad Assen mi sono infortunato nella prima gara e poi ho avuto un problema al cambio nell’altra… Ha iniziato a fare molto. »

Come valuti le tue ambizioni generali?

JC: "Non ce l'ho. Sinceramente non mi interessa il generale. L'obiettivo è davvero recuperare le buone posizioni, risalire sui podi e tornare alle prestazioni di fine stagione".

“Non inizierò a contare i punti in classifica, perché ci sono già tanti punti che si perdono. » Giulio Closel (con licenza Moto Club Montluçon)

Allora quali sono i tuoi obiettivi per questo weekend in Italia?

JC: “Cerco di mettere tutto insieme. Sappiamo di essere veloci in gara. Abbiamo apportato alcune nuove impostazioni per evitare problemi al cambio di nuovo e cambiato alcune cose per migliorare la moto. Quindi spero davvero di divertirmi”.

Programma weekend a Misano (Italia) Venerdì 10 giugno: Prove libere.

Sabato 11 giugno: super pole alle 10:25; Gara -1 alle 15:15

Domenica 12 giugno: Gara 2 alle 12:45 L’attuale classifica generale.

– il primo. Dominic Eggerter (Svizzera) 145 punti.

– Secondo. Lorenzo Baldassari (Italia) 101 punti.

– Terzo. Nicolò Poliga (Italia) 72 punti.

… 13. Jules Cluzel (Francia) 23 punti.

Testo: Luke Bree

Foto: Archivio William Jolly