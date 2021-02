Giove È preso di mira da una decisione critica della NASA che prende di mira l’intera umanità, una decisione che tutti dovrebbero conoscere e una decisione che sarà vantaggiosa per l’umanità. Nello specifico, la NASA ha deciso che Giove non era più al centro dell’attenzione del mondo al momento e ha inviato la sonda Juno al Jovian System Center per studiare da vicino ciò che sta accadendo lì ora.

Giove È stato studiato dalla sonda Juno per diversi anni fino a quando la NASA ha deciso che doveva concentrarsi su altri mondi, quindi i mesi intorno ad esso sarebbero stati studiati. La missione che ora ha avviato la sonda Juno vicino a Giove richiederà non meno di 4 anni e la porterà attraverso 42 orbite diverse, quindi studierà da vicino cosa sta accadendo lì. E c’è molto da scoprire.

Giove: l’incredibile decisione dell’umanità della NASA

Giove La sonda Juno lo visiterà sempre più da vicino e quindi sarà in grado di registrare immagini più vivide con i mesi che ruotano attorno al più grande pianeta del sistema solare. A giugno si svolgerà la visita più vicina alla luna di Giove, dove visiterà Giunone, e registrerà anche una serie di immagini più vivide con la luna, dopodiché andrà nel 2022 e altre nella regione. .

Giove È molto pericoloso per qualsiasi tipo di veicolo spaziale perché una volta entrato nell’atmosfera, qualsiasi cosa verrà distrutta, come è successo con la navicella NASA distrutta nell’atmosfera su Saturno. Giunone si avvicinerà sempre di più a Giove per studiarne i mesi, ma alla fine probabilmente finirà nell’atmosfera del corpo cosmico, concludendo così la sua lunga missione intorno al più grande pianeta del sistema solare.

Giove Ha ancora molti segreti ancora da scoprire, ed è molto probabile che la navicella Juno che si avvicina a lei rivelerà altri di questi misteri.