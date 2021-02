La Cina svela le prime immagini di Marte scattate prima dell’orbita di atterraggio di Tianwan Yan

La Cina rivela le prime immagini di Marte – Xinhua Ha riferito che l’Agenzia spaziale nazionale cinese. (CNSA) È stata pubblicata la prima immagine di Marte. Registrato da Tianwan-1 (Tianwen -1) Rover cinese su Marte Mentre lontano dal pianeta rosso 2.2 Milioni di chilometri

organizzazioneDato che la navicella spaziale Tianwan-1 Imposta l’orbita Tempo 4 quando 20.00 un. di venerdì In 5 G.mercoledì. Ora di Pechino. L’obiettivo è raggiungere il punto d’incontro con Marte in un’orbita pre-pianificata.

Navicella spaziale Tianwan-1 Viaggiare per molto tempo 197 giorno Pensa altrettanto 465 Milioni di chilometri Al giorno d’oggi lontano dal mondo 184 Milioni di chilometri E da Marte 1.1 Milioni di chilometri Tutti i sistemi di veicoli spaziali rimangono normali.

La Cina ha inviato questa sonda su Marte nello spazio profondo 23 G.CAutorizzazione 2020Imposta la prima orbita, data 2 S.C. Tempo 2 un appuntamento 20 G.un. E tempo 3 un appuntamento 28 T.C.

La navicella spaziale Tianwan-1 Progettato per l’orbita far cadere E osserva la superficie in un’unica operazione

