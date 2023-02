Giovanna: la trattoria Batignolles che profuma d’Italia

Avviso a tutti gli amanti dei dolci sapori italiani. Dirigetevi verso il quartiere Batignolles a Parigi per scoprire Giovanna, la nuova trattoria del Clan des Mama. Sul menu ? Un luogo colorato e rilassato, una cucina gourmet e generosa e drink intelligenti per godersi un aperitivo come in Italia!

A Parigi, il Indirizzi italiani non perdere. Dal più insolito al tradizionale, passando per l’imperdibile… sono tanti i ristoranti che rendono omaggio ai gustosi prodotti dello stivale. Ci sono anche i nuove trattorie che intendono ritagliarsi un posto nel panorama della buona cucina italiana a Parigi.

Tra loro c’è Giovanna. Ultimo nato di Mamma Clanquesto nuovo ristorante si è stabilito all’inizio del 2023 nel cuore del Batignolles, nel 17° arrondissement. E Giovanna mostra tutti i codici essenziali per una vera trattoria: una decorazione colorata conatmosfera rilassata dove i distillati italiani sono orgogliosamente allineati non lontano dal bar, un menu generoso e invitante con molte parole in italiano, un bel menù pizzedelle antipasti (arancini tartufo, bruschette pomodorini, calamari alla romana…), senza dimenticare una selezione di imparato le bevande italiane (7 diversi Spritz) e vini proveniente dallo stivale.

In cucina troviamo il Chef Alfredo Piccirillo che fanno formicolare le nostre papille gustative con il suo Pizza napoletana al 100%.. Sul menu? Ben 16 pizze, tra cui due calzoni e due vegetariani come il gustoso ” tulia », composto da fior di latte, tartufo nero, una deliziosa burrata, funghi e Grana Padano.

Troviamo anche nel menu l’essenziale Margherita, ottenuto da un impasto maturato per 48 ore e impastato in loco. Per chi volesse scoprire sapori meno tradizionali, optare per una delle creazioni dello Chef Alfredo, come la ” Gabriella » che consiste in una salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto di Parma DOP 16 mesi, Gorgonzola DOP, confettura di fichi e noci… il tutto è composto da molteplici prodotti italiani (Nduja, Spianata, Provolone piccante…) provenienti direttamente dai quattro angoli d’Italia (Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte…)

Se preferisci la pasta, Giovanna propone 5 proposte, tra cui il generoso e ultragourmet piatto di Mafalde al tartufo con scaglie di tartufo, crema di tartufo e Grana Padano. Altrimenti preferite le linguine al pecorino e pepe nero o gli immancabili spaghetti alla carbonara.

Se hai ancora un po’ di spazio per un po’ di dolcezza, ti consigliamo vivamente di assaggiare il tiramisù fatto in casa o a Cheesecake alla ricotta, esaltato da qualche nota di limone. Un dolce fresco e sapido proprio come piace a noi! Ovviamente Giovanna fa anche altri classici, come il famoso gelato o il famoso affogato.

Allora, pronti per un gustoso viaggio nella terra della Dolce Vita? Vai a Batignolles per conoscerlo Giovanna !

Questo test è stato effettuato nell’ambito di un invito professionale. Se la tua esperienza è diversa dalla nostra, faccelo sapere nei commenti.