Due su due contro l’Italia (4-3)

La Francia Under 17 ha vinto (4-3) la sua seconda amichevole contro l’Italia giovedì 23 febbraio a Clairefontaine.

Due giorni dopo la prima vittoria (2-1), la selezione U17 ha trovato la sua controparte italiana questo giovedì al CNF Clairefontaine per una seconda amichevole.

Come martedì scorso, i Bleuets hanno aperto le marcature questa volta con Mohamed-Amine Bouchenna (6°) ma hanno visto l’Italia rimontare con Emanuele Rao (28°) prima che Gabriele Paolocci concedesse il Azzurrini in vantaggio al riposo (33°), anche se chiudono il primo periodo in dieci dopo l’esclusione di quest’ultimo (38°).

In superiorità numerica, gli Habs approfittano della doppietta di Eli Junor Kroupi (50°, 60°) – autore di 4 gol in due partite contro l’Italia – e di quella di Bouchenna (65°) per prendere il largo. Nonostante la riduzione di punteggio di Mattia Mannini (73°), la selezione U17 ha conquistato una seconda vittoria sull’Italia.



Foto Pauline CARRE / APL / FFF

Per i giocatori di Jean-Luc Vannuchi, questi due incontri hanno fatto parte della preparazione degli U17 al turno di qualificazione Elite per Euro 2023 (vedi sotto).