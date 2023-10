Giga Press di Idra: Il ruolo di Ford e Hyundai

Ridurre il numero di componenti nell’assemblaggio di un veicolo aiuta a ridurre i costi di produzione migliorando al tempo stesso la rigidità strutturale e la leggerezza delle piattaforme. In questo contesto, l’azienda italiana Idra ha sviluppato una pressa gigante destinata allo stampaggio di pezzi di grandi dimensioni. Giga Press che inizialmente ha attratto Tesla, ma ha anche suscitato l’interesse di altri produttori come Ford e Hyundai che l’hanno già ordinata per i test. Ma secondo alcune fonti Volvo ha ordinato questo utensile anche per il suo terzo stabilimento europeo in Slovacchia.

Il modello principale commercializzato da Idra è la Giga Press 6100, capace di esercitare una pressione superiore a 6.000 tonnellate. Utilizzando un simile attrezzo diventa possibile assemblare il telaio di un veicolo elettrico in soli tre elementi: la parte inferiore anteriore, la parte inferiore posteriore e il pacco batterie; I primi due vengono prodotti utilizzando una giga pressa. In questo modo si riducono i tempi di assemblaggio, si semplifica il lavoro dei robot e si riducono notevolmente i costi di produzione. Inoltre, le presse da 6GB saranno sufficienti per poter assemblare fino a 500.000 veicoli all’anno.

Ford, Hyundai e Tesla Cybertruck

Nel corso di un evento industriale organizzato da Idra presso lo stabilimento di Travalgiato, in provincia di Brescia (Italia), l’azienda ha assemblato e testato la Giga Press 6100 marchiata Ford ed era in programma un test presso il centro R&D del produttore americano a Detroit (USA). . L’obiettivo è determinare il reale impatto di questo tipo di strumenti sulla produzione di massa e la sua fattibilità.

Ma Edra offre anche una soluzione più suggestiva, grande quanto una piccola casa. Durante l’evento è stata testata anche la Giga Press 9000 che sarà destinata ad un altro produttore che potrebbe essere Hyundai, sempre per attività di ricerca e sviluppo. Tuttavia, altri produttori stanno pianificando di utilizzare quest’ultima e migliore versione: Volvo per la sua fabbrica situata in Slovacchia e Tesla per la produzione del suo pick-up elettrico, Tesla Cybertruck, prodotto ad Austin (Texas, USA). Il produttore statunitense ha ordinato due macchine oltre alle 12 Gigapress 6100. In totale Idra ha già venduto 25 Gigapress e ne ha già prodotte e consegnate 21.

Fonte: Automotive News Europe