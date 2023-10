Smart Label: 26 concept innovativi premiati a Host-HRImag: Hotel, Ristoranti e Istituzioni

Fonte immagine: host

26 prodotti e innovazioni sono stati premiati da una giuria di esperti tra 157 concetti nominati per lo Smart Label – Host Innovation Award, che ne evidenzia la capacità di creare cambiamento nei rispettivi settori. Promossi da HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e Associazione per il Disegno Industriale (ADI), i premi sono stati consegnati nell’ambito di HostMilano, la manifestazione dedicata al settore dell’ospitalità in corso in Italia.

Cinque app in particolare hanno ricevuto la Smart Innovation Label, che identifica i prodotti ad alto contenuto innovativo e rappresenta una rottura con le tendenze prevalenti. Sei premi Green Smart Label sono stati assegnati ad applicazioni con caratteristiche distintive di sostenibilità ambientale, mentre quindici prodotti hanno ricevuto la tradizionale Smart Label riservata ai prodotti con contenuti innovativi particolarmente unici.

Ecco alcune delle nostre innovazioni pluripremiate:

Collezione Laguiole SENSE di Jean Dubost (Green Smart Label): “Abbiamo implementato un design eco-compatibile per fornire un materiale sostenibile, versatile e che riduca gli sprechi disponibile in vari prodotti per la tavola”, spiega Laurence Arthaud, Export Developer.

(Green Smart Label): “Abbiamo implementato un design eco-compatibile per fornire un materiale sostenibile, versatile e che riduca gli sprechi disponibile in vari prodotti per la tavola”, spiega Laurence Arthaud, Export Developer. Forno razionale iCombi Pro (Green Smart Label): “La tecnologia Rational punta al risparmio energetico e tutti i modelli iCombi Pro sono certificati secondo il nuovo standard Energy Star 3.0”, afferma Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia.

(Green Smart Label): “La tecnologia Rational punta al risparmio energetico e tutti i modelli iCombi Pro sono certificati secondo il nuovo standard Energy Star 3.0”, afferma Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia. Jordao Futuro 2 display a doppia temperatura (Innovation Smart Label): “L’innovativo doppio schermo di calore e recupero di calore è un esempio dell’impatto che vogliamo avere in termini di sostenibilità e responsabilità”, ha affermato Joana Jordão Lobo, Direttore R&D.

(Innovation Smart Label): “L’innovativo doppio schermo di calore e recupero di calore è un esempio dell’impatto che vogliamo avere in termini di sostenibilità e responsabilità”, ha affermato Joana Jordão Lobo, Direttore R&D. Wacaco NS2 Minipresso (Innovation Smart Label): “La macchina da caffè combina facilità d’uso, materiali durevoli ed estetica curata per un espresso sempre perfetto”, ha commentato Cédric Gober, Digital Marketing Manager.

(Innovation Smart Label): “La macchina da caffè combina facilità d’uso, materiali durevoli ed estetica curata per un espresso sempre perfetto”, ha commentato Cédric Gober, Digital Marketing Manager. Set trasportatore a volo QK di Kromo – Ali Group (Innovation Smart Label): “Gli innovativi sistemi di risparmio di carburante e recupero energetico nelle lavastoviglie a nastro sono il risultato di una visione di sostenibilità e di un’attenzione ai costi operativi”, afferma Rafael Allot, Direttore Marketing.

(Innovation Smart Label): “Gli innovativi sistemi di risparmio di carburante e recupero energetico nelle lavastoviglie a nastro sono il risultato di una visione di sostenibilità e di un’attenzione ai costi operativi”, afferma Rafael Allot, Direttore Marketing. Victoria Arduino Eagle Tempo della Collezione Simonelli (Smart Label Innovation): “Eagle Tempo nasce per stare al passo con le catene, gli hotel, i ristoranti, le torrefazioni, i panifici e le pasticcerie che affiancano il caffè di qualità ai loro prodotti scegliendo il design e le performance di un marchio riconosciuto”, ha affermato l’AD Marco Feliziani.

Il 40% delle richieste si è concentrato sull’aspetto tecnologico e oltre il 23% sulla sostenibilità. L’11% ha presentato un’interfaccia utente innovativa, mentre il 9% ha presentato soluzioni efficaci per il risparmio energetico. Ben rappresentati sono anche i materiali innovativi. A livello settoriale, il 45% delle candidature riguarda le attrezzature alimentari, seguite da mobili e stoviglie (23,5%) e bar/tea, macchine da caffè e distributori automatici (22,5%).

Le aziende hanno dimostrato una crescente capacità di interpretare l’innovazione in senso sempre più ampio e globale, nonché di affiancare ai prodotti concept, design, applicazioni e software, per circa il 90% delle applicazioni.

L’elenco completo delle aziende e dei prodotti premiati è disponibile Sul sito di HostMilano.