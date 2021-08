Free Fire: trucco per ottenere forzieri gratis solo con l’app Booyah! | Garena | Messico | Spagna | GIOCO SPORTIVO

Appassionati di giochi fuoco libero Hanno molte alternative per ottenere il bottino. Se sei un po’ oltre il videogioco, potresti avere l’app Booyah! sul tuo smartphone, una piattaforma in cui gli spettatori possono ottenere vantaggi semplicemente esaminando i contenuti trasmessi approvati. Per agosto, Garena ha lanciato un evento che potrebbe interessarti per attirare maggiori vantaggi sul tuo account.

Ve lo raccontiamo un po’ Boyah! La piattaforma di streaming e short video fa parte di Garena e crea contenuti relativi a fuoco libero, FIFA 21, GTA V, Tra noi e Minecraft.

Esistono diversi tipi di premi per il pubblico che segue la trasmissione, in date specifiche fuoco libero Ci sono vantaggi aggiuntivi nel gioco e quest’ultimo è una novità di agosto.

L’annuncio dell’evento da parte di Garena a Booyah!

Nell’app Free Fire, lo sviluppatore indica che il file “Booyah ha verificato i segni! Invieranno gocce durante l’invio”.

I premi che puoi ottenere sono Forziere armi mostro intelligente, Forziere armi Herald of the Underworld, Pacchetto Rocker, Forziere armi Invasione digitale, Skin magnetico per cuccioli e Fanning emote.

Puoi cliccare questo link Per scaricare Booyah sul tuo smartphone Android.

Fuoco libero | codici di riscatto

simboli fuoco libero Non rappresentano alcun rischio per il tuo account, quindi puoi usarli senza temere che Garena possa hackerare il tuo account. Senza ulteriori indugi, rivediamo l’elenco completo per oggi, 11 agosto 2021.

FF9M-N7P8-EUCH

FASD-FVGB-HNJK

FSDE-FGBN-MKFD

FDER-FGHJ-KIU8

F4RT-YUIK-MNBG

FT6Y-7UIK-JMNB

U8IK-MJNH-GFDS

FRTY-HUJM-KOIU

FRFT-GHBN-MKIU

ERTY-HJNB-VCDS

F9IU-JHGV-CDSE

F7UI-JHBG-FDFR

FXCV-BNMK-DSXC

F0KM-JNBV-CXSD

JX5NQCM7U5CH

FF9M-2GF1-4CBF

FFMCF8XLVNKC

FFMCVGNABCZ5

4ST1ZTBE2RP9

FFMC5GZ8S3JC

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

Ricorda che è disponibile solo per 24 ore dopo la sua pubblicazione. Garena ti invierà il seguente messaggio se è già stato rivendicato o se il tempo è scaduto: “NSIl codice è scaduto o non è valido“.

Ascolta Dale Gioca su spotify NS Altoparlante. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.