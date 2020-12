Cosa faranno gli utenti di Windows Ten per evitare il fastidio degli aggiornamenti

Windows viene aggiornato di nuovo. Tuttavia, ci sono molti problemi con questo nuovo aggiornamento. Microsoft ha già rilasciato una dichiarazione al riguardo.

In questo caso, l’aggiornamento di Windows 10 KB4592438 può avere effetti diversi sul file system del computer. Anche l’avvio del computer può essere un problema. Comunicaci i dettagli su questo problema e aggiorna.

Se il tuo PC sta già riscontrando un problema con l’ultimo aggiornamento KB4592438 per Windows 10, ecco alcuni suggerimenti di Microsoft.

Se si verifica un problema con il PC o il laptop durante l’avvio, potrebbe esserci un problema con la console di ripristino.

In questo caso, devi prima andare all’opzione avanzata per PC. Quindi seleziona Prompt dei comandi. Ora digita chkdsk / f in questa finestra del prompt dei comandi. Questa scansione inizierà nella memoria del tuo PC Windows 10. Una volta completata la scansione, digita exit al prompt dei comandi.

Ora verrà riavviato Windows 10. Se non si riavvia, verranno visualizzate diverse opzioni. In questo caso, è necessario selezionare l’opzione Esci e procedere a Windows 10. Solo allora il problema può essere risolto.

C’è anche una soluzione temporanea in questo caso. Se sei fortunato e non hai ancora riscontrato nessuno di questi problemi in Windows 10, puoi sospendere l’aggiornamento del sistema operativo per un po ‘. In questo caso, per aprire il menu Start, devi fare clic sull’icona di Windows 10 in basso a sinistra nella schermata del computer.

Quindi devi selezionare il menu delle impostazioni. Questo aprirà una nuova finestra. Scorri qui verso il basso per accedere a Windows Update o all’opzione di ricerca. Quindi si aprirà la pagina di aggiornamento.

Ecco l’elenco degli aggiornamenti in sospeso. È inoltre possibile visualizzare lo stato di download o installazione. In fondo a questa pagina c’è l’opzione per sospendere gli aggiornamenti per 7 giorni. Ora selezionando questa opzione, puoi interrompere il download automatico o l’installazione per alcuni giorni. Questo periodo può essere prorogato in un secondo momento.

Se non desideri aggiornare Windows 10 ora, scorri verso il basso fino alla pagina Windows Update allo stesso modo. C’è un’altra soluzione qui. Devi venire alla pagina di Windows Update e selezionare l’opzione Avanzate.

Dopo aver selezionato l’opzione avanzata, appariranno diverse opzioni sullo schermo del computer. Qui puoi scegliere qualsiasi data per l’aggiornamento di Windows o l’installazione automatica per i prossimi 35 giorni. Ciò significa che puoi avere fino a 35 giorni per interrompere il download o l’installazione dell’aggiornamento.

