Francia-Italia: assente l'esterno Louis-Bel-Biller, sostituito da Matthijs Lebel nella rosa della squadra

Cambio dell'ultimo minuto al XV per la Francia. A meno di 24 ore dalla sfida dei Blues contro l'Italia, in programma domenica alle 16 a Villeneuve d'Ascq, Fabien Galthiet è stato costretto a sostituire Louis Piel-Billard, ritiratosi. L'ala dell'Union Bordeaux-Bègles, vittima di un torcicollo, è stata sostituita dal suo omologo del Tolosa Mathis Lebel, che festeggerà la sua sesta scelta con la squadra francese. Yoram Moivana, un versatile centrocampista, rimane un sostituto.

Il 24enne aspetta di tornare in maglia Blues dal 5 novembre 2022, e dalla sconfitta contro l'Australia. Ha esordito un anno fa, contro la Georgia, per poi proseguire contro il Galles durante il Sei Nazioni 2022, e poi contro il Giappone durante il tour estivo.

Non selezionato per la Coppa del Mondo del 2023, durante la quale i Blues hanno perso nei quarti di finale contro il Sud Africa, Matthijs Lebel è tornato nella squadra di Fabien Galtier per preparare il Sei Nazioni. Tuttavia, non è stato tra i marcatori contro Irlanda e Scozia. Pochi minuti prima di questo cambiamento, Mathis LeBel è stato annunciato come titolare nella retroguardia dello Stade Toulouse che affronterà il Clermont domenica sera. Anche Ugo Mola dovrà cambiare i suoi programmi.